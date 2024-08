Zadluženému státnímu podniku se povedl další skvělý kšeft v Krkonoších. Česká pošta v květnu prodala svoji budovu v centru Pece pod Sněžkou městu za 29 milionů korun. V srpnu se zbavila nemovitosti ve Špindlerově Mlýně a získala další desítky milionů korun. Naproti tomu ve Svobodě nad Úpou narazila, tamní zastupitelé v červnu odmítli, aby krkonošské město koupilo chátrající objekt za 9 milionů korun. V elektronické aukci se ještě chystá pošta prodat na Trutnovsku budovu ve Chvalči.

Ve Špindlerově Mlýně se budova nachází na lukrativním místě v centru. Starosta Martin Jandura v této budově provozuje pobočku pošta Partner již více než dva roky. Díky tomu disponoval předkupním právem na tuto nemovitost. Když dostal od České pošty nabídku na odkup objektu, neváhal.

Novým majitelem budovy České pošty ve Špindlerově Mlýně se stal zdejší starosta a podnikatel v cestovním ruchu Martin Jandura.

„Tuto možnost jsem plně využil. Kdybych to nevzal, jezdila by do Špindlu dodávka s poštou, a to by mi bylo velice líto. Přišel bych také o podnikání i o nejkrásnější budovu v centru Špindlu. Česká pošta mi dala nabídku ve stylu ‚ber, nebo nech být‘ a totéž platilo i o ceně, která činí skoro 49 milionů korun,“ vysvětlil Martin Jandura.

Pokud by objekt nekoupil jako dosavadní provozovatel pošty Partner, skončila by budova v centru horského střediska s největší pravděpodobností v elektronické aukci. S prodejem je spokojená i Česká pošta.

„Krok pana Martina Jandury vítáme. Náš podnik musí zajišťovat základní poštovní služby na 2 900 pobočkách. Tam, kde to dává samosprávám smysl, je možné poštu převést na poštu Partner, případně ji nahradit mobilní poštou, nikoli však zrušit,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Přestože je Martin Jandura majitelem budovy, vztahuje se na ni takzvaná služebnost, což je v tomto případě druh věcného břemene ve prospěch České pošty.

Kde vzal starosta Špindlerova Mlýna tolik peněz na odkup poštovní budovy? Zajištění potřebných financí bylo podle něj zpočátku komplikované, protože komerční banky obvykle odmítají objekty s věcným břemenem financovat.

Jandura se proto musel obrátit na mimobankovní trh a soukromé investory. Nakonec mu potřebné peníze poskytl podnikatel Radek Pokorný. „S celou záležitostí jsem rovněž seznámil jak vedení města, tak i zastupitele,“ zdůraznil Jandura, který poštu Partner začal provozovat ještě před svým nástupem na radnici.

Objekt pošty čeká podle něj rekonstrukce. „Infocentrum a pošta Partner zůstávají v provozu jako doteď, vše zůstává zachováno. Naopak, mým záměrem a přáním je rozšířit nabídku o další služby pro veřejnost a kavárnu,“ řekl špindlerovský starosta Martin Jandura.

Ve Svobodě odmítli koupit poštovní budovu Česká pošta chce prodat i budovu České pošty ve Svobodě nad Úpou. Krkonošské město dostalo od státního podniku nabídku na odkup nemovitosti. Její nabídku ovšem v červnu odmítlo zastupitelstvo. Znalecký posudek ocenil poštovní budovu na 9,2 milionu Kč. Zástupci města při prohlídce zjistili, že poštovní budova je v zoufalém stavu. Náklady na údržbu by byly pro Svobodu tak zásadním výdajem v rozpočtu, že by zastavily další rozvoj v rámci plánovaných aktivit a investic města po mnoho let. „Město by muselo provést kompletní rekonstrukci budovy, kterou stát nechal zchátrat do současného stavu a nyní se toto břemeno snaží přenést na obec. Totální oprava by znamenala desítky milionů korun. To bychom finančně neutáhli,“ uvedl starosta Svobody nad Úpou Petr Týfa. V elektronické aukci bude Česká pošta prodávat budovu ve Chvalči se dvěma byty. Vyvolávací cena bude podle znaleckého posudku 4 020 000 Kč

