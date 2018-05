Býk na sídlišti? Veterináři, hasiči a strážníci versus užitečné zvíře

Trutnov - V ulicích nejlidnatějšího trutnovského sídliště Zelená louka se v neděli odpoledne objevil býk. Zběsilý běh s lidmi ulicemi (po vzoru španělských tradic) se ale nekonal. Zvíře totiž do města zabloudilo z nedaleké farmy. „Býk sice vypadal mohutně a hrozivě, ve skutečnosti byl ale poměrně klidný,“ uvedl velitel městské policie Radek Svoboda.

Býk se procházel po silnici, chodníku i trávě. Na chvíli se dokonce zastavil před vchodem do paneláku v Kopretinové ulici. Strážníci a hasiči opáskovali prostor kolem zvířete, a počkali na veterináře. „Zvíře nebylo agresivní, nezpůsobilo žádnou škodu, přesto jsme radši udělali koridor a ochránili tak lidi pro případ, že by se býk leknul nebo splašil,“ upřesnil Svoboda.



„Likvidaci“ užitečného zvířete nemusela nakonec provádět motostřelecká divize majora Ticháčka, jako v legendární povídce Šimka a Grossmana, ale přivolaný veterinář. Býka uspal, majitelé ho naložili do lžíce bagru, převezli zpět na farmu a pustili zpět do ohrady. Znečištěný chodník na sídlišti opláchli hasiči.



Zaběhnutí či útěk zvířat v Trutnově není ničím neobvyklým. „V průměru každý třetí den provádíme nějaký odchyt, nebo s ním pomáháme. Nejčastěji psy a kočky. Chytali jsme už ale také obřího netopýra, zmiji, berana nebo koně. Býka jsme v našem seznamu dosud neměli,“ dodal Radek Svoboda.