Přes dvě stě hasičů, záchranářů, policistů a figurantů se ve čtvrtek dopoledne zapojilo do cvičení v blízkosti Erlebachovy boudy nad Špindlerovým Mlýnem. Námětem byla nehoda autobusu plného cestujících.

„Cílem bylo zejména prověřit spolupráci složek integrovaného záchranného systému Královéhradeckého a Libereckého kraje při řešení nehody s velkým počtem zraněných, navíc v obtížně přístupné odlehlé oblasti kraje,“ řekl Ivo Novák, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, která cvičení pořádala.

Cvičení bylo výjimečné tím, že se odehrávalo za reálných podmínek. Zasahovalo mimo jiné 15 záchranářů, 4 lékaři, 40 hasičů a desítky dalších.

Nejrychleji se k bouračce dostala Horská služba, která to měla ze Špindlerova Mlýna nejblíž. „Naši záchranáři začali okamžitě s tříděním pacientů podle závažnosti zranění. Vážně zraněné odnášeli na nosítkách do stanu, který přivezla a postavila další skupina záchranářů Horské služby,“ sdělil náčelník Horské služby Pavel Antl.

První sanitka z Vrchlabí dorazila na místo 27 minut po ohlášení nehody. „Není to nic překvapivého. Očekávali jsme, že naše dojezdové časy budou dlouhé. Doménou Horské služby je práce na pacientech než tam dojedeme,“ uznal mluvčí záchranky Ivo Novák.

Cvičení bylo náročnější i proto, že někteří figuranti kromě zranění předstírali i šok a zmatení. Bloudili v členitém terénu a musel po nich pátrat vrtulník. Některé musel z nepřístupného terénu dokonce vyzvednout. „Těžce zraněný pacient musel být po vyproštění a prvotním ošetření následně transportován v podvěsu pod vrtulníkem,“ doplnil náčelník Pavel Antl.

Hasiči mezitím vyprostili z autobusu zaklíněné lidi.

Záchranáři nakonec vytřídili, ošetřili a transportovali do nemocnic dvacet lehce a deset vážně zraněných turistů. „V naší nemocnici jsme cvičně aktivovali traumatologický plán I. stupně,“ upřesnil ředitel vrchlabské nemocnice Michal Mrázek. Cvičení zasáhlo recepci, chirurgickou ambulanci a lůžkové oddělení, operační sál, oddělení akutní medicíny a to jak v její lůžkové, tak i anesteziologické části. „Cvičení samozřejmě proběhlo za běžného provozu nemocnice,“ uzavřel primář Andar.

O lehce zraněné se postarali také členové intervenčního týmu krajské záchranky. Vše se povedlo za hodinu a 25 minut od nahlášení. „Vzhledem k tomu, v jakém místě se nehoda stala, to považuji za výborný čas,“ uvedl Novák.

Záchranáři cvičení úmyslně zasadili do drsných podmínek. „Nehráli jsme si na to, že to máme za rohem, všichni tam přijedeme a slavně to uděláme. Byl to prostě extrém,“ oznámil mluvčí záchranné služby.