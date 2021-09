"Benefiční akce Bylinkobraní byla pomyslnou tečkou za létem, a proto velmi děkujeme všem návštěvníkům za podporu a kladné ohlasy, které k nám již zaznívají. Výtěžek ze vstupného poputuje na nákup nových plynových kotlů pro Domov sv. Josefa. Stávající kotle jsou 20 let staré a dožívají. Vstupné bylo letos dobrovolné, a proto se přesný výtěžek z akce se dozvíme až po rozpečetění pokladniček na městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem. Odhadem se vybralo kolem 60 000 korun. Všem dárcům ze srdce děkujeme," uvedla Linda Kuťáková z Domova sv. Josefa v Žirči.

Unie ROSKA zahájila vernisáží výstavu děl nemocných roztroušenou sklerózou, která bude k vidění do konce října v chodbě ze zahrady ke kavárně.

/FOTOGALERIE/ Více než 700 lidí přišlo v neděli sklidit bylinkovou úrodu do zahrad Domova sv. Josefa v Žirči během třetího ročníku Bylinkobraní. Vstupné bylo dobrovolné. Vybralo se odhadem 60 tisíc korun. Výtěžek zamíří na nákup nových plynových kotlů. V kostele sv. Anny se konala mše svatá a koncert Václava Uhlíře a Metoděje Uhlíře u příležitosti křtu CD vydaného k 20. výročí Domova sv. Josefa, který se věnuje pacientům s roztroušenou sklerózou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.