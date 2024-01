Uvnitř budovy v Havlíčkově ulici vzniknou byty. Jejich vybudováním odstartuje rekonstrukce bývalého hotelu Grand. Na prodej budou po dokončení stavebních prací. „Budou to byty 4+kk o velikosti 81 až 98 metrů metrů čtverečních,“ upřesnil Tautz. „Fasáda se bude opravovat až příští rok. Specializované firmy s oprávněním provádět památkářské práce jsou již pro letošní rok vytížené na jiných projektech. V letošním roce proběhne rekonstrukce výplní - oken včetně vitráží a také výlohy a vjezdových vrat,“ uvedl zástupce nizozemského developera.

Rekonstrukce potrvá podle Petra Tautze 16 měsíců. Prostor bývalé restaurace v přízemí budovy se zatím opravovat nebude. „Nebytová část v přízemí prozatím zůstane ve fázi hrubé stavby do doby, než bude znám zájemce o tyto prostory. Tyto nebytové prostory se následně stavebně upraví podle požadavků nového zájemce. Může tam být například restaurace, kanceláře či obchod,“ vysvětlil Petr Tautz.

Dvě stavební povolení

Budovu bývalého hotelu Grand stojícího v těsné blízkosti náměstí T. G. Masaryka dříve vlastnila dvorská textilka Juta. V roce 2010 ji získala společnost Protivítr - Invest, která patří nizozemským vlastníkům. Na přestavbu památkově chráněného domu musel získat majitel dvě stavební povolení. „Museli jsme získat samostatné stavební povolení na opravu čelní fasády, vitráží a oken, protože jde o památkově chráněnou část budovy. Máme k dispozici i druhé stavební povolení na vlastní přestavbu budovy,“ konstatoval vedoucí projektu ze společnosti Protivítr - Invest.

Dvoupatrový řadový dům se pyšní hodnotnou štukovou secesní fasádou vytvořenou Vilém Amortem v roce 1901, kdy byl objekt přestavěn na Grandhotel.

Kolik bude stát současná rekonstrukce, na to odmítl majitel společnosti odpovědět s vysvětlením, že se jedná o interní záležitost firmy.

Společnost Protivítr Invest působí v Česku od roku 2005 a zabývá se rozvojem stavebních projektů zaměřených na bydlení a obchody. Firma je dceřinou společností Schoonderbeek Holding B.V. a Asschat Holding B.V. v Nizozemí. Tyto rodinné podniky jsou již po generace aktivní v Nizozemí od roku 1922. Věnují se výstavbě a rozvoji.

Město vítá, že se rekonstrukce ostudně vypadajícího objektu konečně spustí. „Doufáme, že už je situace ve stavu, kdy se začne opravdu něco dít,“ řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

„Věřím, že pustit se do takové rekonstrukce není jednoduché. Nicméně s firmou, jako vlastníkem objektu, o tom už komunikujeme osm let. Nabízeli jsme jim možnost podat si žádost o dotaci na opravu fasády v městské památkové zóně, což neudělali. Několikrát ročně jsme zástupce firmy pozvali na jednání na radnici, abychom znali situaci. Opakovaně jsme ale slyšeli, že mají stavební povolení a začnou s pracemi. Tak snad se to nyní opravdu povede,“ dodal Jan Jarolím.