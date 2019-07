Je to výjimečný příběh se šťastným koncem. Ochranářům se povedlo v Trutnově zachránit mladého čápa Slávka před jistou smrtí. Po měsíci léčení ho navíc úspěšně vrátili k rodičům do hnízda.

Před měsícem spolkl mladý čáp s potravou donesenou rodiči i rybářský vlasec. Do několik metrů dlouhého zbytku čouhajícího vlasce se navíc zamotal a málem kvůli tomu dokonce vypadl z hnízda. Naštěstí si toho včas všimli nadšenci, kteří sledují online kameru namířenou do čapího hnízda na komíně v Bohuslavicích u Trutnova. Na problém upozornili zoology. Hrozilo totiž, že uhyne „Bohužel, zamotání čápů do vlasce je docela běžné. Tady bylo štěstí, že problém byl vidět na kameře. U hnízd bez online kamer se ale něco takového většinou neodhalí, čápi pak končí uškrcení nebo se zaškrcenými křídly,“ uvedl David Číp ze spolku ochránců přírody Jaro Jaroměř.