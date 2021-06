Úsilí dobrovolníků z Mladých Buků o přežití čapích mláďat podporují lidé z republiky, ale i zahraničí. Chodí jim příspěvky na transparentní účet i vřelé dopisy za záchranu mláďat a dárky, lidé vozí krmení. Život populárních čápů sledují živě díky kameře tisíce lidí. Čápi si už na kameru, připnutou přímo u hnízda, zvykli. Občas do ní klovnou, někdy ji využijí jako bidýlko, ze kterého pozorují okolí. Jen první týden ji bral Bukáček jako vetřelce. Stala se už součástí jejich života. Pokud vše půjde dobře, na přelomu srpna a září by měla mláďata odletět do teplých krajin. "Čápata vyrostla o pořádný kus. Létat by měla začít nejdříve 60 dnů po narození, teď jsme zhruba v půlce," přibližuje aktuální stav Šándor Havrán. Muž, který provozuje zahradnictví v nedalekých Vlčicích, třikrát denně vystoupá na žebřík a nosí mláďatům krmení. V šest ráno, v poledne a v šest večer.

"Na jedno krmení dostávají devět myší, dvacet rybek a přibližně čtyřicet červů," upřesňuje jejich menu. "Na začátku bylo složitější shánět krmení, ale teď už s tím není problém. Ryb máme dost, myšky se také dají rychle sehnat, jezdíme pro ně do Holohlav. Krmení obstarává také čapí otec Bukáček. V neděli přinesl mláďatům ještěrku, jindy hady, žížaly, krysy, potkany nebo myši. Často lítá i do řeky Úpy. Tam nabírá vodu a mláďatům ji pak jednotlivě pouští zobákem," popisuje.

Pohyb v hnízdě sleduje Havrán, stejně jako řada dalších lidí, přes kameru. "Neviděli jsme čápům do hnízda. Nebylo vidět, kolik je v hnízdě vajíček, kolik mají mladých. Chtěli jsme mít přehled, co se tam děje a zprostředkovat to lidem," vysvětluje umístění kamery. Jak na ni čápi reagovali? "Na začátku se na ni díval Bukáček divně, šťouchal do ní, zkoumal, co to je, úplně se mu to nelíbilo. Po týdnu už si zvykl. Občas se stane, že do ní klovne, ale asi mu líbí, udělal si z ní bidýlko. Klidně vydrží stát na kameře několik hodin v noci a hlídá mláďata," líčí.

Bukáček přišel o samici v Mladých Bukách už podruhé. Kvůli jeho péči o mláďata jsou teď na Trutnovsku hitem trička Táta roku 2021 Bukáček.

Šándor Havrán krmí čápata v době, kdy samec není na hnízdě. "To proto, aby nemusel kvůli nám odlétat. Ze začátku, když byla čápátka malinká, jsme krmili i jeho. Neopouštěl hnízdo a zahříval je. Pokud by na nich neseděl, tak by bylo po nich," připomíná klíčové chvíle poté, co čapí rodinka přišla o matku kvůli její kolizi s dráty vysokého napětí.

Čápi se na zahradě rodinného domu Havránů usadili před čtyřmi lety, nejprve na zděném komíně. "Celé léto tady ve dvou stavěli hnízdo. Po jejich odletu jsem jim postavil dvanáctimetrový sloup tři metry vedle komína, který jsme ještě využívali, a hnízdo jim tam v říjnu přestěhoval," vzpomíná.

Části, ze kterých Havrán sestavil sloup pro čapí hnízdo, jsou nezvyklé. "Jsou to sloupy ze staré lanovky, která vedla z Velké Úpy na Portášky. Táta kdysi koupil třímetrové až pětimetrové sloupy. Ani nevím, na co je chtěl, měli jsme je nevyužité u nás v zahradnictví ve Vlčicích. Teď se hodily. V garáži jsem sloupy svařil a jeřáb je usadil," objasňuje.

Na každodenní krmení si Šándor Havrán zvykl. V jeho úsilí ho povzbuzuje i lavina pozitivních reakcí. Příběh čapích mláďat, která bojovala o život po smrti matky, měl ohlas po celém světě. "Ze začátku to bylo horší, nevěděli jsme, co čeho jdeme," přiznává. Krmení mu zabere zhruba třicet minut. "Pracuji ve Vlčicích, kde máme zahradnictví, takže to mám domů blízko, je to přes kopec. Když nemůžu, tak za mě zaskočí s krmením kamarád Jirka Zeman, který mi pomáhá," připomíná pomoc kolegy.

Šándor Havrán přiznává, že ho zaskočila vlna solidarity veřejnosti. "Pozitivních reakcí je opravdu hodně. Lidé pomáhají, posílají peníze na transparentní účet, vozí rybičky nebo myši. Mladobučtí hasiči nám půjčili káď pro ryby, obec žebřík, abychom mohli lézt k čápům s krmením. Podpora je obrovská,“ říká.

Čapí mláďata bude krmit do doby, než začnou létat. "Létat by mohla začít zkraje srpna. Až se tak stane, tak je otec naučí, aby lovila potravu sama. Tím by naše úloha skončila. Na začátku září pak mladí čápi sami odlétají z hnízda do Afriky. Zůstávají tam dva-tři roky, na rozdíl od dospělých čápů, kteří se vrací každý rok," nastiňuje další vývoj zachránce čapích mláďat z Mladých Buků.

"Pozitivních reakcí je opravdu hodně. Lidé pomáhají hodně, posílají peníze na transparentní účet, vozí rybičky nebo myši. Mladobučtí hasiči nám půjčili káď pro ryby, obec žebřík, abychom mohli lézt k čápům s krmením. Podpora je obrovská,“ říká Šándor Havrán.