Jsou jimi historik František Jirásko, strážce KRNAP Alfréd Pucher, přírodovědec Petr Miles (in memoriam), sběratel a historik Antonín Tichý, dokumentátorka Irena Bělochová, člen Horské služby Krkonoše Přemysl Kovářík, hospodář Martin Maček (in memoriam), historik Jan Luštinec a publicistka Eliška Pilařová. „Byla škoda každý rok vybrat jen pět laureátů, když osobností, které by si ocenění zasloužily, je mnohem více,“ vysvětlil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. "Letos se nám sešly kvalitní nominace, proto jsme se s ostatními členy Výboru Cen ředitele Správy KRNAP rozhodli ocenit dokonce devět osobností," dodal.

Veřejnost zaslala celkem tři desítky návrhů na ocenění.

Vybraní laureáti či jejich zástupci převzali od ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische drátěné plastiky Krakonoše, které vyrobil technikou smyček Ladislav Šlechta z Harrachova. Předlohou mu bylo nejstarší vyobrazení Krakonoše podle Hellwigovy mapy Slezska z roku 1561. K výrobě jedné sošky bylo zapotřebí přibližně 30 metrů železného taženého žíhaného drátu, který musí být pro potřeby pletení tvárný a měkký. Výroba jednoho Krakonoše zabrala více než 30 hodin.

Smyslem ocenění je vyzdvihnout lidi, kteří svým životem a prací znamenají či znamenali přínos pro Krkonoše.

Držitelé Cen ředitele Správy KRNAP:

2010

Josef Fanta, významný odborník na problematiku lesa

Pavel Klimeš, krajinný ekolog

Valerián Spusta, lavinový specialista a dlouholetý horský záchranář

Jiří Bruník, in memoriam, fotograf Krkonoš



2011

Marie Kubátová, spisovatelka

Theodor Lokvenc, významný lesnický odborník

Jiří Havel, fotograf

Oldřich Lábek, in memoriam, lesník, bývalý ředitel Správy KRNAP



2012

Miroslav Klapka, první ředitel Správy KRNAP

Miroslav Chadim, bývalý člen Horské služby

Čestmír Klos, novinář a bývalý redaktor časopisu Krkonoše

Josef Šourek, in memoriam, botanik



2013

Jana a František Tauchmanovi, vedoucí folklorního souboru Špindleráček

Jaroslav Koldovský, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše

Jan Štursa, botanik a bývalý ředitel Správy KRNAP

Otokar Štětka, in memoriam, první náčelník Horské služby Krkonoše



2014

Jan Vaněk, zoolog

Slávka Hubačíková, lidová vypravěčka

Jaroslav Hovorka, bývalý člen Horské služby

Jan Materna, zoolog

Jiří Novák, in memoriam, bývalý ředitel Správy KRNAP



2015

Jan Jeník, botanik

Josef a Jarmila Waldmannovi, organizátoři kulturního dění v Pasekách nad Jizerou

Milena Kociánová, geobotanička

Roman Odvárko, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše

Vladimír Šatný, in memoriam, bývalý vedoucí odboru ochrany přírody Správy KRNAP



2016

Petr Kadleček, lesník

František Krahulec, botanik

Miroslav Kubát, starosta Jablonce nad Jizerou

Tomáš Filka, dlouholetý člen Horské služby Krkonoše

Josef Sekyra, in memoriam, geolog



2017

Antonín Jurásek, lesník

Miloslav Bartoš, historik

Jiří Dunka, bývalý náčelník Horské služby Krkonoše

Aleš Suk, pedagog

Jan Messner a Štefan Spusta, in memoriam, bývalí členové Horské služby



2018

František Jirásko, historik

Alfréd Pucher, strážce KRNAP

Petr Miles, in memoriam, přírodovědec

Antonín Tichý, sběratel a historik

Irena Bělochová, dokumentátorka

Přemysl Kovářík, člen Horské služby Krkonoše

Martin Maček, in memoriam, hospodář

Jan Luštinec, historik

Eliška Pilařová, publicistka