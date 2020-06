Při v pořadí desátém předávání Cen ředitele Správy KRNAP se laureáty stalo devět význačných osobností či institucí, které přispěly k rozvoji Krkonoš a povědomí o nejvyšších českých horách.

Shora a zleva: Petr Jüptner, Radek Hanuš, Radko Tásler, Martina Klepšová, Andrzej Raj. Sedící: Jiří Sehnal, Růžena Štěpánková, Eva Kalášová a Renata Haisová. | Foto: Kamila Antošová

Jsou jimi pedagožka Hana Jűptnerová (in memoriam), bývalé pracovnice Správy KRNAP Růžena Štěpánková a Eva Kalášová, speleolog Radko Tásler, bývalý šéfredaktor časopisu Krkonoše Jiří Sehnal, náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš (in memoriam), Karkonoski Park Narodowy, lesník a propagátor rohačkových jízd Josef Tylš (in memoriam) a hudebník Radek Hanuš.