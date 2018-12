Trutnov - Od příštího roku si většina obyvatel Královéhradeckého kraje připlatí za vodu víc než letos. Nárůst cen se v průměru pohybuje od 2 do 8 procent.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Hlavním důvodem pro navýšení ceny je nutnost neustále opravovat a modernizovat vodárenské sítě. To stojí obrovské peníze. „Na kompletní rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě by nám možná ani miliarda nestačila,“ spočítal Jan Jarolím, starosta Dvora Králové nad Labem. Příští rok tam za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí lidé o 5 procent více než dosud: 83,83 korun včetně DPH. Do obnovy hodlá město nasměrovat téměř 16 milionů korun.



Také ve třítisícovém horském městečku Žacléř na Trutnovsku navýší cenu o tři procenta na 89,34 korun kvůli údržbě rozsáhlého vodárenského systému a jeho modernizaci. „Kdybychom nechali cenu stejnou, muselo by město dát velkou částku na opravy ze svého, a peníze by pak chyběly na jiné investice,“ zdůraznil žacléřský starosta Aleš Vaníček.



NOVÉ CENY VODY (v korunách, vč. DPH)

Trutnov 79,75 loni 76,30 +4,5 Dvůr Králové 80,90 loni 76,21 +6,1% Vrchlabí 76,18 není stanoveno Žacléř 89,34 86,74 +3% Náchod 80,90 loni 76,21 +6,2% Jičín 81,35 loni 78,95 +3,0% Hradec Králové 93,56 loni 92,02 +1,7% Rychnov nad Kněžnou 81,00 loni 81,00 0 Česká republika 90,00 loni 85,00 +5,8%



V Jičíně vysvětlují navýšení ceny o 3 % snahou udržet hospodaření vodárenské společnosti v plusu i při velkých opravách. „Do oprav vodárenské infrastruktury chceme vložit 54 milionů a vzhledem k většímu meziročnímu rozsahu oprav a vývoji cen, zde plánujeme náklady o 7 milionů vyšší než letos. Navíc nás v příštím roce čekají rozsáhlé investiční akce za více než 120 milionů korun,“ uvedl starosta města Jan Malý. Cena vody stoupne v Jičíně po šesti letech. Pro průměrnou čtyřčlennou rodinu znamená zvýšení o zhruba o čtyři stovky.



Jedno z největších zdražení (o 6,2 procenta) se chystá v Náchodě. Lidé si připlatí o 4,69 korun na kubíku vody. Kromě plánovaných investic se do sumy promítne i běžný provoz. „Důvodem zvýšení ceny je nárůst vstupních nákladů, zejména nákladů na energie, mzdy a likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod. Na růst ceny má vliv i předpokládaná výše inflace, která je na rok 2019 očekávaná ve výši 2,5 procenta,“ oznámil Dušan Tér, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod.



Také v Trutnově zvýšily cenu vody rostoucí vstupní náklady. „Všechno stoupá, nahoru jdou energie, ceny náhradních dílů a materiálů. Navíc je tu mediální tlak na celorepublikové zvyšování mezd,“ vysvětlil Josef Moravec, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov. I přesto ale zůstává cena vodného a stočného jednou z nejlevnějších v kraji - drží se těsně pod hranicí 80 korun.



Jedním z mála okresních měst, kde se cena vody příští rok nezmění, je Rychnov nad Kněžnou. Zůstává stejná už od roku 2015. Měla by přitom stačit na údržbu i opravy vodovodní a kanalizační sítě. „Zvýšené náklady by měly být pokryty vyšší fakturací pitné a odpadní vody, která se předpokládá v souvislosti s přetrvávajícím obdobním sucha, ale také s rozvojem automobilového průmyslu v regionu,“ oznámila Iveta Doležalová, generální ředitelka společnosti Aqua Servis.