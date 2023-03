Pokladny jsou na přístupech z polského vnitrozemí. Při vstupu do KPN z české strany na ně nenarazíte, návštěvníci si mohou zakoupit vstupné do KPN elektronicky na adrese https://kpn.eparki.pl/, případně přímo v terénu přes QR kódy, dostupné třeba na rozcestnících, či u pracovníků agentury, která vstupné do polských národních parků vybírá. Snížené vstupné platí žáci a studenti, důchodci, hendikepované osoby a vojáci z povolání. Děti ve věku do 7 let vstupné platit nemusí.

Kompletní ceník vstupného do KPN najdete zde: https://kpnmab.pl/zmiana-cen-biletow-wstepu-oraz-za-udostepnianie-karkonoskiego-parku-narodowego-od-1-marca-2023/n

Na rozdíl od polských národních parků, kde návštěvníci vstupné platí už téměř 30 let, na území českých národních parků vstupné vybírat možné není. V současné době to neumožňuje platná legislativa. Přesto průzkumy veřejného mínění, které Správa KRNAP na toto téma nechala zpracovat, ukazují, že návštěvníci by zpoplatnění vstupu na území národního parku podpořili. S potenciálním zavedením vstupného do KRNAP ve výši 30 Kč na osobu a den by souhlasily téměř dvě třetiny návštěvníků (64 %). Podpora vstupného roste nejen s věkem, ale také s frekvencí návštěv. Tedy čím častěji a déle lidé do Krkonoš jezdí, tím jsou ochotnější za vstup do národního parku platit [1].

Turisté procházející po hřebenové Cestě česko-polského přátelství vstupné do KPN neplatí vzhledem k přeshraničnímu charakteru cesty.