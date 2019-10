Kulturní akce Rýbrcoul - duch hor, která se uskuteční v sobotu, si vyžádá dopravní omezení v centru Trutnova.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Uzavřeno bude od pátku do neděle parkoviště u soudu. V sobotu pak čeká úplná uzavírka ulice Pražskou, Havlíčkovu, Palackého, Jihoslovanskou, Bulharskou a Krakonošovo náměstí, a to od 19 do 22 hodin.