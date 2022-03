Čerpací stanice Tank Ono v Trutnově nabízí nejlevnější benzín a naftu.Zdroj: Deník/Jan Braun

Druhá nejlevnější byla benzinka Pap Oil u letiště mezi Vrchlabím a Lánovem, kde stál natural 95 46,70 Kč a diesel 50,70 Kč. Samoobslužná čerpací stanice Good Petrol v Trutnově u KFC v Obchodní ulici nabízela v sobotu benzín za 46,90 Kč a naftu za 51,30 Kč. Rovných 50 korun stála nafta na Robin Oilu v Trutnově v Krkonošské ulici, litr benzínu tam přišel na 47,90 Kč.

Stanice Shell v Trutnově v Královédvorské ulici prodávala benzín za 47,90 Kč, naftu za 52,30 Kč. Síť Benzina držela v sobotu v Trutnově cenu za litr naturalu 95 na pumpách v Polské, Náchodské a Krkonošské ulici 47,90 Kč, za naftu 52,30 Kč, ve Svobodě nad Úpou byl benzín za 47,90 Kč a nafta 50,90 Kč. Ve Vrchlabí ve Valteřické ulici a Špindlerově Mlýně uváděla Benzina na stojanech cifry 47,50 Kč za natural 95 a 51,90 Kč za diesel. Stanice MOL nastavila v Trutnově v Horské ulici a ve Vrchlabí v Lánovské ulici cenu za litr naturalu 95 47,50 Kč, za diesel 51,90 Kč. Vrchlabská pumpa Kontakt Oil v Lánovské ulici prodávala benzín za 47,90 Kč a naftu za 52,30 Kč.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy z Trinity Bank a Národní ekonomické rady vlády růst cen pohonných hmot v Česku vrcholí a lze předpokládat, že v nadcházejícím týdnu bude klesat jak cena benzínu, tak nafty. "Pokud ovšem nenastane závažné vyhrocení války na Ukrajině nebo situace na Blízkém východě, kde došlo k odpálení raket z Íránu, jež dopadly nedaleko amerického konzulátu v severním Iráku. Případné stupňování napětí na Blízkém východě, které útok může předznamenávat, by jen přililo oleje do ohně geopolitických rizik a nevyzpytatelnosti. Což by zřejmě opět zvedlo jak ceny ropy na světových trzích, tak v návazně také velkoobchodní cenu paliv na burze v Rotterdamu. Její cenotvorba je klíčová pro ceny pohonných hmot v ČR," komentoval situaci Lukáš Kovanda.

