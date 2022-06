"Prodáváme desítku Kozla za 40 korun, Krakonoše za 32 Kč. Krakonoš jako jediný ze všech pivovarů zdražuje pomaleji, proto cena tolik neroste," ocenila trutnovského výrobce Lucie Zvirotská, která šéfuje jako provozní občerstvení na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem. "Taková Plzeň by tady byla neprodejná, jejich pivovar zdražoval od začátku roku už několikrát. Cena za půllitr by se musela pohybovat kolem 55 korun. Už teď lidi prskají u Kozla, taková je ale doba," popsala situaci.

"Abychom neměli jen klasická fastfoodová jídla, tak jsme zavedli od července do koce srpna plněné bramborové knedlíky s uzeným, zelím a cibulkou za 129 Kč. Nabízíme také polévku. Děti mají nejraději hranolky, krokety, párek v rohlíku, nanuky, to se prodává nejčastěji. Když dostanou kapesné, tak jim to bohatě stačí a jsou spokojení. Na rozdíl od jiných koupališť máme ceny za hranolky včetně omáčky, nedoplácejí víc za přílohu," upřesnila Lucie Zvirotská.

"Všichni zdražovali, museli jsme proto zvýšit ceny, jak u jídla, tak pití, zhruba o 5 korun víc než loni," dodala. Na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem stojí půllitr piva Kozel 40 Kč, Krakonoš 32 Kč, půllitr Kofoly 38 Kč, hranolky 50 Kč, párek v rohlíku 39 Kč, langoš 68 Kč, papriková klobása 75 Kč, smažený sýr a hranolky 149 Kč.

Koupaliště v Hostinném v sobotu 11. června.

Ceny zvyšovalo také koupaliště v Hostinném. "Zdražovat jsme museli kvůli navyšování cen v bistru, ale nijak výrazně," konstatoval Aleš Koucký, správce koupaliště v Hostinném.

V Hostinném prodávají klobásu za 75 Kč, párek v rohlíku za 35 Kč, hranolky za 45 Kč, pizzu za 145 Kč, velká zmrzlina 30 Kč, malá zmrzlina 25 Kč. Jedenáctka piva Krakonoš stojí 30 korun, Prosecco 55 Kč, dvě deci Frankovky 40 Kč.

Ve stánku KopaKabána u rybníku Kačák ve Vrchlabí dostanete hranolky za 55 Kč, bramboráčky za 60 Kč, hot dog za 40 Kč, klobásu za 75 Kč, utopence za 60 Kč, vepřové koleno z grilu 250 Kč, steak z krkovice za 169 Kč. Z piv přijde půllitr dvanáctky Plzně na 49 Kč, jedenáctka Kozel na 33 Kč, dvanáctka Medvěd na 45 Kč, půllitr Kofoly stojí 35 Kč.

Trutnovský kemp Dolce v sobotu 11. června.

V kempu v trutnovských Dolcích sice podle Vladimíra Zelinky, provozního úseku gastronomie, letos nezdražovali, přesto tam jsou ceny vyšší než jinde. Kiosek na pláži nabízí grilovanou klobásu za 90 Kč, párek v rohlíku stojí 38 Kč, hranolky 45 Kč, langoš 60 Kč, cibulové kroužky 70 Kč, polévka 55 Kč, hovězí burger 130 Kč, steak z krkovice 169 Kč, vepřová žebírka 280 Kč. Jaké jsou ceny nápojů? Dvanáctku Plzeň čepují Dolce za 50 Kč, dvanáctku Krakonoše za 30 Kč, jedenáctku Svijany za 35 Kč, Birell pomelo a grep za 45 Kč. Aperol Spritz je za 120 Kč, vinný střik za 50 Kč, točená limonáda za 40 Kč.

"Ke zvýšení cen jsme zatím nepřistoupili, ale postupně je budeme muset zvednout. Nákupní ceny se mění velice rychle. Co koupíte jeden týden, stojí druhý týden jinak. Lidé ví, že ceny v gastronomii narůstají, budeme muset zdražovat postupně, zhruba o 10 procent, aby to nebylo tak rapidní," uvedl Vladimír Zelinka, provozní úseku gastronomie.

Letní koupaliště v Trutnově otevřelo poprvé v pátek. Plechovka Plzně stojí 45 Kč, točená jedenáctka Kozel 29 Kč, jedná se ovšem o 0,4 litru. Stejnou cenu má točený Birell Pomelo. Kofola (400 ml) přijde na 30 Kč, dvě deci vína na 45 Kč. Párek v rohlíku si koupíte za 35 Kč, langoš za 59 Kč, hranolky za 45 Kč. Dát si můžete velký šopský salát, kuřecí křídla a rizito shodně za 119 Kč nebo halušky za 99 Kč.

Jak ve srovnání se situací na koupalištích vypadá ceník na Sněžce? Turisté na České Poštovně zaplatí za párek v rohlíku 60 korun, za gulášovou polévku 85 korun. Plechovka piva Kozel stojí 80 korun, stejně jako Birell. Čaj přijde na 60 korun, stejně jako lahev 0,75 litru vody, káva espresso 70 korun, capuccino 90 korun, grog a horká medovina 85 korun, rum 75 korun, dvě deci sektu 150 korun, víno 90 korun.

