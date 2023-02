Jídelna Bela, která v Trutnově funguje od roku 1990 a má provozovny u kostela a autobusového nádraží, zdražila v letošním roce ceny obědů o dvacet korun. Týká se to velkých porcí, které mají 150 gramů. Ceny mají jednotné, klasický smažený řízek s bramborem stojí v Bele 150 korun. Ceny menších porcí na 100 gramů zůstaly 120 korun.

„Ceny potravin, například mouky, cukru, oleje šly raketově nahoru. Teď se šponuje cena zeleniny. Takhle rapidní zdražení nepamatujeme. U vepřového nebo kuřecího masa přitom ceny nerostly tak výrazně jako u suchých potravin, které během dvou měsíců zdražily o 100 procent,“ popsala situaci majitelka Jídelny Bela Daniela Kvíčalová. Nejcitelněji se však podle ní podepsaly na zdražování obědů zvýšené ceny energií. „Před rokem nám stouply ceny energií o 300 procent během tří měsíců, zálohy se nesnížily ani po zastropování cen,“ konstatovala Kvíčalová.

Zásadnější úbytek strávníků v Jídelně Bela nezaznamenali, přesto je patrné, že si lidé více rozmýšlejí, jestli chodit na obědy každý den. „Začátek roku bývá vždycky slabší, leden a září jsou nejslabší měsíce. Zaznamenali jsme několik případů, kdy lidé, kteří chodili na obědy pravidelně, chodí už jen třikrát týdně s tím, že šetří a vaří si doma,“ uvedla příklad Daniela Kvíčalová.

V Restauraci U Hlaváčků ve Dvoře Králové nad Labem ceny denního menu oproti loňskému roku nezdražili. „Snažíme se nakupovat tak, abychom uspokojili naše zákazníky. Samozřejmě některé položky jsme zdražili, ale my se zabýváme hlavně obědy, takže jsme chtěli cenu zachovat, a to se nám rozhodně povedlo,“ řekl majitel Luboš Kuchár, který provozuje Restauraci U Hlaváčků 19 let. Zákazníků podle něj chodí nepatrně méně hlavně večer v pracovní dny, přes obědy stále stejně. Porce 150 gramů smaženého řízku s bramborem tam stojí 159 korun.

Podobnou cenu mají také v Motorestu Na Výšince. Smažený řízek s bramborem tam začátkem loňského roku stál 140 korun, dnes stojí 153 korun. „Od loňského roku jsme zdražili ceny obědů zhruba o 15 korun. Během uplynulého roku jsme zdražili asi třikrát, vždy o 3 až 5 korun. Myslím, že na návštěvnost to moc vliv nemá. Ale asi proto, že jsme na hlavním tahu na hory,“ sdělila provozovatelka Dagmar Broučková.

Zvýšení cen se nevyhnuli ani ve Vrchlabí v Restauraci Car Club. Ačkoliv zdražili v průměru o 15 procent, na počtu strávníků se to neprojevilo. V loňském roce stál smažený řízek s bramborem 135 korun, letos stojí 155 korun.