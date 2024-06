Češi vyhráli fotbalové Euro v Německu. Přispěl k tomu i starosta z Krkonoš

Pokud by se takhle dařilo fotbalové reprezentaci na Euru v Německu, to by bylo něco! Inspiraci jim dal národní tým starostů, složený ze zástupců obcí z celého Česka. V dějišti šampionátu v Lipsku se stali mistry Evropy. V konkurenci patnácti dalších evropských fotbalových výběrů u toho byl na hřišti i starosta krkonošského Strážného Tomáš Grégr, jako jediný z Královéhradeckého kraje.

Tomáš Grégr (v horní řadě, s číslem 8) v reprezentačním týmu starostů Česka při Euru v Lipsku. | Foto: archiv Tomáše Grégra