V Trutnově Poříčí a ve Vrchlabí v Nerudově ulici a Podhůří. To jsou pobočky, které plánuje zrušit Česká pošta v rámci chystané transformace. Vyplývá to z přehledu míst, který má Deník od České pošty k dispozici. Ke zrušení má dojít k 1. červenci letošního roku.

Pobočka České pošty na Lípovém náměstí v Trutnově Poříčí bude zrušena. | Video: Jan Braun

Královéhradeckém kraji pošta zruší ještě sedm poboček v Hradci Králové, dvě v Jaroměři, dvě v Náchodě, jednu v Jičíně a jednu v Meziměstí.

Podle starosty Trutnova Michala Rosy bylo město postavené před hotovou věc. „Byli jsme pouze vyrozuměni o tom, které pobočky se budou rušit s tím, že samosprávy nebudou mít možnost do procesu rušení pošt zasáhnout. Myslím, že pobočka v Poříčí s ohledem na vzdálenost od hlavní pošty měla svoje opodstatnění, bohužel neexistuje opravný prostředek, ani jiný způsob, jak bychom rušení zabránili. Je nám to líto, ale nemůžeme s tím nic dělat,“ řekl Rosa.

Konec po 127 letech. Pošta zavře pobočku v Poříčí, lidé jsou překvapení

Pošta v Poříčí má dlouhou tradici, založena byla na konci 19. století. Stejně jako nyní i tehdy měla místo na náměstí. „Poštovní úřad byl zřízen v Poříčí u Trutnova v roce 1896. Poříčí byla dynamicky se rozvíjející obec, kde v místních závodech pracovala spousta dělníků. Poštovní úřad byl symbolem rozvoje obce,“ připomněl historik Ondřej Vašata z Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Například ve 30. letech 20. století v Poříčí působil poštovní a telegrafický úřad vedený poštmistrem, telefonní centrála a veřejný telefonní aparát, kam lidé chodili telefonovat.

Po 1. červenci 2023 zůstanou v Trutnově už jen pošty v Hradební ulici v centru města a v Horním Starém Městě v Dlouhé ulici. Na Bojišti je v provozu poštovní depo.

Ani ve Vrchlabí nejsou nadšení, Česká pošta tam zruší dvě ze tří poboček. Zaniknou pošty v Nerudově ulici pod sídlištěm Liščí kopec a v Podhůří. "Pokud dojde k úplnému zrušení těchto dvo poboček bez náhrady, bude to určitě problém pro obyvatele kvůli dostupnosti poštovních služeb. Nevnímám to jako šťastné řešení. Současná situace České pošty nicméně ukazuje, že její problémy byly dlouhodobé a roky je nikdo neřešil. Letos navíc po zavedení povinných datových schránek přišla o další poštovní služby a dostala se do kritické situace, proto nějaké kroky přijít musely," uvedl starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Návrh vládního nařízení, které snížení počtu poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden. Pošta chce tímto krokem snížit ztrátu. Ta za loňský rok dosahuje 1,5 miliardy korun. Pokud by nepřijala úsporná opatření, skončila by letos v insolvenci.

Česká pošta zajistí od 1. července dostupnost poštovních služeb podle nově platné legislativy. Ta stávající počítala s 3 200 poštami po celé České republice, nově bude podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu možné zajistit pokrytí poštovních služeb 2 900 pobočkami.

Transformace České pošty? Změny budou stát přes osm miliard korun, řekl Rakušan

Zájem o poštovní služby dlouhodobě klesá. Za posledních pět let na pobočkách o 40 procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou pošty, ale v on-line prostředí. Český telekomunikační úřad proto na to zareagoval a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách. Nově tak každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří. V pobočkové praxi České pošty to znamená, že z nynějších 3 200 pošt bude po změně legislativy 300 nepovinných a ty Česká pošta z ekonomických důvodů zruší bez náhrady.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ říká Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Pro zásilky z e-shopu traktorem. V Havlovicích se výdejní box rychle zabydlel

Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice aktuálně 819. Pobočky, které budou nově spádové pro klienty, jejichž pošta byla zrušena, zajistí dostatečnou kapacitu pro jejich obsluhu. Všechny pošty, které Česká pošta provozuje, jsou schopné zajistit požadovaný standard služeb.