"V rámci realizace projektu Správy KRNAP Zpřístupnění Sněžky musíme na poslední úsek chodníku z české strany dopravit vrtulníkem materiál, především kámen. Uložiště kamene je v úseku od dolního východu z lanovky až 5 metrů nad poslední stupeň schodiště. Vaky s kamenem bude vrtulník pokládat i několik metrů od hlavního východu z lanovky. Z důvodu bezpečnosti bude po dobu létání česká strana vrcholu Sněžky uzavřená," vysvětlil Pavel Klimeš.

Vrtulník s vaky bude podle Klimeše nalétávat od Lvího dolu mimo zatáčku Jubilejní cesty do prostoru schodiště mezi Českou poštovnou a stanicí lanovky. "Na přístupových místech budou případné návštěvníky usměrňovat a bohužel i omezovat naši zaměstnanci. Harmonogram prací zcela závisí na počasí. Pro minimalizaci omezení se bude létat ráno od 7.00 do zhruba 10.30 hodin, to znamená okolo 25 letů, a opět od zhruba 15 hodin do hodiny před setměním. Celkem je nyní připraveno 130 letů, tedy při ideálních podmínkách tři letové dny," upřesnil Klimeš.

"První termín je podle předpovědi počasí a možností firmy Tech-mont Helicopter company stanoven na neděli 11. září. Před zahájením létání ještě budeme informovat," dodal.

Transport materiálu je součástí zakázky za 17,85 milionu korun bez DPH, která zahrnuje na Sněžce kromě opravy chodníků a letecké přepravy materiálu také vybudování nerezových zábran, opravu vyhlídky či instalaci laviček. Investorem je Správa Krkonošského národního parku.

Přístup na Sněžku od Slezské boudy v Obřím sedle a po červené Jubilejní cestě ve směru od Pomezních Bud by měl být během letového provozu bez omezení. Omezení se bude týkat pěší výstupové trasy od Růžové hory, v této trase vede také kabinová lanovka. Podle náčelníka lanové dráhy Jiřího Špetly se rozhodne během tohoto týdne, jestli horní úsek lanovky bude během letového provozu vrtulníku v provozu.

