"Příští rok budou pokračovat dodávky nových jednotek RegioPanter a motorových souprav do Královéhradeckého kraje,“ informoval za České dráhy Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu. Omlazením projde až sedmdesát procent všech vlaků nasazených v kraji. "Nové jednotky nahradí starší, dosluhující soupravy. V Královéhradeckém nepohodlné klasické osobní vagóny východoněmecké produkce," uvedl Ješeta.

Nové soupravy elektrických jednotek z rodiny RegioPanter nabídnou bezbariérové cestování, palubní Wi-Fi síť a další služby, které cestující v současných vlacích očekávají.

Nové RegioPantery by měly po tratích v kraji začít jezdit v roce 2024.Zdroj: České dráhy

"Cestujícím nabídneme klimatizované oddíly, bezbariérový nástup, velký prostor pro uložení kočárků a jízdních kol, palubní Wi-Fi, možnost dobíjení ze zásuvek 230 V nebo USB portů. Ve vlacích bude navíc možné dobíjet i elektrické invalidní vozíky a soupravy budou také vybavené moderním audiovizuálním informačním systémem,“ vyjmenoval už dříve přednosti nových jednotek Ješeta.

Čtyřicet nových vlaků, žádné vyhazovy. České dráhy investují v kraji 4 miliardy

Po tratích v kraji by měly nové elektrické vlaky začít jezdit v roce 2024. "Třívozové jednotky RegioPanter plánujeme nasadit například na osobní vlaky z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou, Týniště nad Orlicí a Chocně nebo do Jaroměře,“ uvedl koncem roku 2021 předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik.

Úplnou novinkou budou na tratích Královéhradeckého kraje motorové vlaky řady 847 od polské společnosti Pesa. "V minulých dnech jsme měli možnost účastnit se prezentační jízdy nové motorové jednotky řady 847 od společnosti Pesa organizované dopravcem České dráhy. V Královéhradeckém kraji dojde v průběhu let 2025 až 2027 k nasazení 33 kusů těchto motorových jednotek, které nahradí stávající motorové jednotky," uvádí se na webu Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje.

Správa železnic prověřuje modernizaci tratě do Trutnova na 200 km za hodinu

Vlaky PESA řady 847 vyjedou na české tratě koncem letošního roku, nejdřív ale jen na zkoušku. "Předpokládáme, že koncem roku zahájíme zkušební provoz s cestujícími u motorových jednotek řady 847 od společnosti Pesa. Dodavatel má sice určité zpoždění, ale první jednotka už byla dopravena na testovací okruh u Velimi. Začaly její zkoušky a následovat bude schvalování u drážního úřadu,“ prozradil Jiří Ješeta.

Podle Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje vyjedou nové motorové jednotky od jízdního řádu 2024/2025 na vlakových linkách jedoucích z Hradce Králové do Svobody nad Úpou a Broumova a na linky z Trutnova přes Starou Paku, Chlumec nad Cidlinou do Kolína. S jízdním řádem 2025/2026 je budou moci cestující využít na trase na trase Hradec Králové – Doudleby nad Orlicí – Letohrad/Rokytnice v Orlických horách. Se zahájením platnosti jízdního řádu 2026/2027 budou provozovány na trase Náchod – Týniště nad Orlicí – Choceň a Starkoč – Broumov.