Tradiční předvánoční akce Deníku Česko zpívá koledy se letos uskuteční ve středu 13. prosince. Bude to 13. ročník. Od 18 hodin si můžou lidé na různých místech republiky zazpívat vánoční koledy. Na Trutnovsku to bude například u kapličky v Lipnici u Dvora Králové nad Labem, v lázeňské Kolonádě v Janských Lázních, u vánočního stromu u obecní knihovny v Mladých Bukách nebo na školní zahradě ve Svobodě nad Úpou.

Ve Svobodě nad Úpou si akci Česko zpívá koledy oblíbili, patří mezi tradiční účastníky. „Zapojili jsme se hned od začátku. Líbilo se mi, že to může být pěkná akce, při které si půjdeme společně zazpívat. Zpívali jsme na různých místech ve Svobodě, v posledních letech jsme na školní zahradě. Zavedli jsme také systém razítek, abychom věděli, kolik lidí přišlo. Každý, kdo přijde na zpívání, zaznamená svoji účast razítkem na tabuli,“ říká učitelka ZŠ ve Svobodě nad Úpou Lucie Ševčíková, která akci organizuje společně s kolegyní Michaelou Špetlovou. Zájem je velký, loni dorazilo na společné zpívání koled 125 lidí.

„Na školní zahradě máme pěknou pergolu, kde se scházíme, místo máme osvětlené a nazvučené. Na zahradě zpívá skupinka dětí a já je doprovázím na kytaru. Je to hezké předvánoční setkání, každý rok se těšíme. Obzvlášť, když napadne sníh, tak má zpívání koled pěknou atmosféru,“ dodává.

Osvědčilo se také spojení se školním vánočním jarmarkem. Ten se bude konat i letos. Začne v 15:30. Otevřená bude i školní kavárna. „Děti během listopadu a prosince při různých projektových dnech a v rámci výtvarné výchovy vyrábí různé výrobky. Škola je krásně vyzdobená, každá třída má na jarmarku svůj stánek a výrobky prodává veřejnosti. Budeme mít otevřenou i kavárnu, kde si můžou lidé posedět a ochutnat něco dobrého, co napekly děti nebo jejich rodiče. Celkově je to dobrá akce. Když se pak večer zpívají koledy, lidé bývají dojatí,“ popisuje Lucie Ševčíková, která ve Svobodě nad Úpou vyučuje angličtinu a hudební výchovu.

Letošní novinkou bude charitativní sbírka pro dětský hospic Dům pro Julii. „Půjde o burzu hraček, které děti přinesou do školy. Budeme mít ještě vernisáž obrázků naší školy, které si také budou moct návštěvníci tady zakoupit. Další příspěvek pro dětský hospic budeme vybírat při zpívání v kostele 20. prosince,“ doplňuje Michaela Špetlová, asistentka pedagoga.

Při tradičním koncertu v kostele ve Svobodě nad Úpou zpívá sbor 40 až 50 žáků 1. a 2. stupně vánoční písně, klasické i moderní. „Zpívali jsme třeba Ewu Farnou nebo v angličtině We Are the World. Kostel je vždy úplně plný, má to skvělou atmosféru. Zapojují se i učitelé, kteří pravidelně zpívají svůj song. Už od listopadu máme takzvané ranní roráty, kam chodí děti na zkoušky, kde písničky trénujeme,“ líčí Lucie Ševčíková.

Tradiční akce Deníku v předvánočním období Česko zpívá koledy má letos před sebou 13. ročník. V jednu chvíli se budou zpívat vánoční koledy na stovkách míst. Loni jich bylo 846 v Česku, ale i zahraničí. Letos se budou zpívat písně Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled najdete na webu www.ceskozpivakoledy.cz, kde je ve formátu pdf ke stažení zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.

Na uvedených webových stránkách lze také najít interaktivní mapu se seznamem míst, kde se účastníci mohutného celorepublikového „sboru“ potkají. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a přihlásit další místo v okolí svého bydliště.

Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu, ve frontách v obchodních centrech, ale naopak při milé příležitosti společného zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před 13 lety. Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země. Každý rok se k akci připojují krajané napříč celým světem. Zpívá se v Americe, Španělsku, Řecku či Turecku. „Jedno z nejexotičtějších míst, kde se koledy rozezněly, bylo hlavní město Kataru,“ prozradila Jitka Peroutková, marketingová ředitelka Deníku.