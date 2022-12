V celé republice, ale i v zahraničí se do ní zatím přihlásilo 749 míst. V jednu chvíli, od 18 hodin, si lidé na různých místech zazpívají známé vánoční koledy Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Veselé vánoční hody, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. Přidat se můžou i další zájemci, stačí se přihlásit na webu www.ceskozpivakoledy.cz vyplněním jednoduchého formuláře ze zadáním místa, kde se ve středu večer sejdou.

Na společné zpívání se chystá například Lucie Vargová z Horního Starého Města. "Těšíme se. Mám sedmnáctiletou postiženou dcerku. Slíbila jsem jí, že se zapojíme do zpívání koled. Nejblíž to máme do Mladých Buků, takže pojedeme zpívat asi tam," plánuje Vargová.

V Mladých Bukách se bude zpívat u vánočního stromu. Ten přestal v posledních dnech ve večerních hodinách svítit. Neznámý lump totiž odpojuje z koruny stromů přívod elektřiny, byť je tři metry nad zemí.

Do akce Česko zpívá koledy se opět zapojí i Mladé Buky.Zdroj: Robert Feješ

U vánočního stromu se ve středu rozezní koledy také v místní části Dvora Králové nad Labem Lipnici, a to v podání zdejšího pěveckého sboru. "K dostání bude svařák, čaj a dobrá nálada," říká Vladimíra Matušková, ředitelka ZUŠ R. A. Dvorského ve Dvoře Králové nad Labem a zakladatelka pěveckého sboru Lipnice.

FOTO: V Lipnici zazářil strom u kapličky, zazpíval u toho místní sbor i děti

Velkou akci chystají při koledách s Deníkem ve Svobodě nad Úpou. "Letos jsme ji rozšířili o otevřenou školu a kavárnu. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si vyzdobenou školu a zakoupit si výrobky dětí na prodejní výstavě. Jako obvykle budeme sbírat razítka, kdy každý příchozí zaznamená svoji účast na nástěnné tabuli," popisuje učitelka Lucie Ševčíková. "Do zpívání koled s Deníkem jsme zapojeni od začátku. Je to dobrá akce, stala se z toho tradice. Vlastní vánoční koncert budeme mít 20. prosince v kostele," dodává.

Tradičním místem zapojené do akce Česko zpívá koledy je rovněž secesní lázeňská Kolonáda. Ve středu ji tam rozezpívá hudební skupina Vosa Band trutnovského muzikanta Miroslava Vosáhla.

Akce Česko zpívá koledy se bude konat i v Kolonádě v Janských Lázních. Zazpívá tam Vosa Band z Trutnova.Zdroj: Jan Bartoš