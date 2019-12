Zpívalo se v Janských Lázních v lázeňské kolonádě, ve Svobodě nad Úpou na zahradě základní školy, v Mladých Bukách u vánočního stromu, v Úpici před muzeem a v Lipnici u kapličky. Všude lidé ocenili možnost potkat se před Vánocemi a společně si zazpívat známé koledy.

Do secesní lázeňské kolonády v Janských Lázních si našlo cestu přes stovku lidí, mezi kterými byly i děti z léčebny Vesna a lázeňští hosté. Jana Erbenová a Magdaléna Kamitzová dorazily z Trutnova. „Přijely jsme do Janských Lázní autobusem jen kvůli koledám. Dozvěděly jsme se o nich z Deníku Extra, který nám přišel do schránky. Bylo to moc hezké,“ líbilo se Janě Erbenové společné zpívání koled pod taktovkou Miroslava a Veroniky Vosáhlových z agentury VOSA.

Zpívání koled s Deníkem si získalo oblibu v Lipnici, městské části Dvora Králové nad Labem. U kapličky se tam včera potkalo kolem stovky lidí, kteří si zazpívali společně s pěveckým sborem Lipnice pod vedením Vladimíry Matuškové. Účastníci si zpříjemnili předvánoční atmosféru svařákem a čajem s rumem.

V Úpici zpívalo koledy 50 lidí. Na kytaru je doprovázel kapelník Městské hudby Úpice Zdeněk Möglich.

Ve Svobodě nad Úpou každý účastník zpívání svou účast potvrdil razítkem na ceduli. „Napočítali jsme 52 razítek, je z toho hezká tradice. Letos koledy předzpíval dětský sbor Svobodička pod vedením Lenky Ficové. Účastníci dostali svařák a svíčky, sváteční atmosféru doplnila i výstava zvonečků, které k této příležitosti vyráběli rodiče s žáky,“ popsala Lucie Ševčíková. Zazpívat si na vyzdobenou zahradu přišel i starosta Svobody nad Úpou Jiří Špetla.

V Mladých Bukách se potkalo u vánočního stromu kvůli koledám s Deníkem také kolem padesáti lidí. Přiběhli i mladší žáci fotbalového klubu FC Mladé Buky.

V Rokytnici nad Jizerou se rozhodli akci v Domově důchodců rozdělit na dvě části. „V rámci projektu Ježíškova vnoučata předaly děti dárek své bývalé paní učitelce Jaroslavě Šankové, která si právě přála, aby jí zazpívaly koledy. Odpoledne se pak přidali další lidé postupně ve všech patrech budovy. Dohromady u nás koledy zpívala stovka lidí,“ sdělila Helena Housová, ředitelka Domova důchodců.

Zájem lidí o společné zpívání koled může být výzvou i pro další místa, aby se zapojila v příštím ročníku akce Česko zpívá koledy, který bude jubilejní, desátý.