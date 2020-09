/FOTO, VIDEO/ Byl to její třetí zájezd v pozici delegátky trutnovské cestovní kanceláře a jen tak na něj nezapomene. Kateřina Macourková z Trutnova zažila společně s výpravou klientů, kteří se vraceli z dovolené z Chorvatska do Trutnova a Liberce, děsivý zážitek na chorvatsko-maďarských hranicích.

Řidič autobusu trutnovské cestovní kanceláře skončil na zemi v poutech. | Video: Kateřina Macourková

Autobus byl na hranicích odstaven. Celníci se prý k lidem nechovali korektně a lidsky, čtyři osoby musely absolvovat výslech. Až po dlouhých čtrnácti hodinách vyjednávání byl autobus propuštěn. Během celé doby dostali účastníci zájezdu včetně malých dětí pouze malou vodu k pití a až v odpoledních hodinách po vyjednávání s konzulem bylo umožněno, aby policie přivezla klientům pizzu, kterou hradila cestovní kancelář. "Byla to obrovská bezmoc. Celníci nám sebrali doklady od autobusu, zadrželi jednoho řidiče. Nevěděli jsme, co nás čeká. Zůstali jsme odstavení s autobusem na hranicích, navíc v třicetistupňovém vedru," líčila Kateřina Macourková z trutnovské cestovní kanceláře T SPLIT TOUR nepříjemný zážitek. Mezi klienty bylo sedm dětí, ale také lidé starší 70 let.