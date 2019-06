Ve středu 19. a ve čtvrtek 20. června nepojede vždy od 8 do 15.59 vlak mezi Trutnovem a Malými Svatoňovicemi. Další výluka bude o týden dříve mezi Červeným Kostelcem a Starkočí, konkrétně ve středu 12. a čtvfrtek 13. června od 8 do 13 hodin.

V pondělí 17. a v úterý 18. června nepojedou od 8 do 16 hodin vlaky mezi Malými Svatoňovicemi a Červeným Kostelcem. Na trase Pilníkov - Trutnov a zpět je naplánovaná nepřetržitá výluka od 25. června od 8 hodin do 10. července do 19 hodin. Všechny vlaky nahradí autobusová doprava.