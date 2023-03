První malý modulární reaktor vznikne poblíž jihočeské jaderné elektrárny Temelín, hotový by měl být v roce 2032. Vedle Temelína by mohly další vyrůst v místech, kde ČEZ provozuje uhelné elektrárny. Ty plánuje transformovat s ohledem na životní prostředí a bezemisní politiku na malé modulární reaktory. V pondělí Skupina ČEZ sdělila, že analýza vyloučila umístění jaderné technologie v místě elektrárny v Poříčí a doporučila projekt modulárního jaderného reaktoru v Trutnově dále nerozvíjet. Co k tomu energetickou společnost vedlo a kde naopak chce modulární reaktory stavět? Jaké má ČEZ plány s Poříčím?

„Lidé můžou být klidní, modulární reaktor by se v Trutnově neměl stavět. Jsme na to malá lokalita. Modulární reaktory, pokud se budou stavět, se hodí spíše do některých krajských měst, kde by měly význam kvůli výkonu,“ řekl v pondělí na zasedání trutnovského zastupitelstva poslanec Ivan Adamec (ODS), předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny a bývalý starosta Trutnova.

„Prověřovali jsme naše uhelné lokality, když uhlí konč,í a hledáme možnosti, jak v těchto lokalitách zabezpečit dodávky tepla do daleké budoucnosti. Proto byla prověřována i lokalita Poříčí. Pro tuto lokalitu se budou hledat jiná nízkoemisní řešení. Rozhodně tuto lokalitu chceme nadále energeticky využívat,“ vysvětlil situaci na dotaz Deníku Ladislav Kříž, mluvčí skupiny ČEZ.

ČEZ preferuje pro vybudování malých modulárních reaktorů Jadernou elektrárnu Temelín, Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Analýzy se zabývají také územím elektráren Prunéřov, Ledvice, Mělník a Dukovany. S výjimkou Dukovan jde o současné uhelné lokality. Ze sestavy vytipovaných míst naopak nejspíš vypadne elektrárna v Poříčí.

„Projekt malého modulárního reaktoru v místě elektrárny Poříčí analýza doporučila dále nerozvíjet, a to kvůli téměř jisté přítomnosti aktivního zlomu v blízkosti lokality, což umístění jaderné technologie vylučuje,“ upřesnil mluvčí Skupiny ČEZ. Jaderné zdroje totiž musí být v naprosto stabilním podloží, což v podhůří a těsné blízkosti hor není.

Průzkumné práce ve vytipovaných místech, které začaly v první polovině února, se zaměřují především na vyloučení existence aktivních tektonických zlomů, posouzení hydrogeologie území i na analýzu podloží. Tato fáze prací bude ukončena letos na podzim. Na ní pak budou navazovat další. Transformace nejaderné lokality v jadernou vyžaduje řadu průzkumných činností trvajících 3 až 5 let, až poté bude možné zahájit povolovací proces.

"Malé modulární reaktory nejsou náhradou velkých jaderných bloků, ale doplněním energetického mixu ČR jako vhodná náhrada uhelných elektráren a velkých tepláren," uvedl člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač. Stát s modulárními reaktory počítá jako s důležitou součástí svého přechodu na bezemisní energetiku.

Malé modulární reaktory se podle expertů na jadernou energetiku od velkých jaderných bloků liší především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou Naopak provoz by mohl být podobný. Jejich využití je podle expertů vhodné jako náhrada současných uhelných elektráren. Cena staveb zatím jasná není, závislá bude na řadě podmínek.

ELEKTRÁRNA POŘÍČÍ

Do provozu byla uvedena 4. ledna 1957 za účasti prezidenta Antonína Zápotockého. Původně zde bylo instalováno šest kotlů s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního typu, každý o jmenovitém výkonu 250 tun páry/hodinu. Fluidní kotle byly uvedeny do provozu v letech 1996 a 1998, a v současné době spalují hnědé uhlí. Dva původní kotle slouží jako teplárenská havarijní rezerva.



Elektrárna Poříčí zásobuje teplem město Trutnov a značnou část jeho okolí. Teplo z parovodu Krkonoše zásobuje města a obce od Horního Maršova, Janských Lázní přes Svobodu nad Úpou, Mladé Buky, až po Trutnov. Parovod Radvanice přivádí teplo přes Lhotu u Trutnova do stejnojmenné obce. Jižním směrem vede z Elektrárny Poříčí horkovod do Úpice, který na své trase dodává ekologické teplo i do Bohuslavic, Adamova a Suchovršic.



Elektrárna Poříčí II disponuje celkovým teplárenským výkonem 294 MW. Ročně dodá prostřednictvím své parní sítě o délce 38 km a horkovodní sítě o délce 35 km odběratelům v 2560 primárních odběrných místech přibližně 1 200 TJ tepla. Z toho objemu činí 35 % bytový odběr a 65 % odběr nebytový.



Areál první trutnovské elektrárny v Poříčí, která začala produkovat elektřinu do šedesáti měst a obcí v roce 1914 a byla odstavena z provozu v 50. letech 20. století, proměňují manželé Kasperovi na galerii současného umění EPO1. Slavnostně by měla být otevřena letos v květnu.