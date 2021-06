Sobotní běžecký závod se konal v den jejích druhých narozenin. Organizátoři ji potěšili mimo jiné krásným dortem. Fakt, jak dobrý kus práce odvedli pořadatelé, potvrdila informace z nedělního odpoledne o tom, že se podařilo vybrat zhruba 130 tisíc korun! Veřejná sbírka na transparentním účtu 2801943227/2010 nadále pokračuje, lidé můžou přispívat až do konce června. Cílem je zaokrouhlit částku na 150 tisíc Kč. Rodiče Amálky si pro ni přejí speciální kočárek, ve kterém by měla větší rozhled a hlavně pohodlí.

Účastníci absolvovali trasy 6, 10 a 15 kilometrů, startovalo 115 běžců. Pět z nich se vydalo na desetikilometrovou trať se psem, takzvaný canicross. Na nejdelší trati zvítězil Vítězslav Šolc, který 15 km uběhl za 58 minut a 34 sekund. Mezi ženami byla první Lucie Kučerová za 1 hodinu, 18 minut a 42 sekund. Závod na 6 km vyhrála Kateřina Voleská (30:25 min.), na trase 10 km byl nejlepší Lukáš Bouček (43:19), závod se psem na 10 km zvládl nejrychleji Patrik Jindra (46:16), v dětském závodě doběhla první Lucie Tyrychtrová.

"I když se nakonec trochu zkazilo počasí, určitě se akce vydařila," hodnotili pozitivně třetí ročník Běhu Dobrého Draka organizátoři David Hrůza s Lucií Ábelovou. "Všichni tady byli proto, aby se provětrali, protáhli nohy a také pomohli dobré věci, což bylo cítit v uvolněné atmosféře a pohodové náladě, která prostě vždy na letišti byla," dodali.

Běh Dobrého Draka se proměnil v zavedenou a oblíbenou akci, která sahá za hranice Trutnova. Podle party trutnovských organizátorů by příjemcem daru měl být vždy hendikepovaný právě z Trutnovska. "Jsme rádi, že se akce šíří do světa, ale určitě chceme pomáhat našim trutnovským spoluobčanům. Také se do akce snažíme zapojit firmy i jednotlivce z Trutnova. A chceme nejen získat finanční pomoc pro ty, kdo to potřebují, chceme ale také motivovat lidi, aby se hýbali a dělali něco pro své zdraví," uvedl Petr Syrovátka, jeden z tvůrců celé myšlenky akce Běh Dobrého Draka.

"V prvním roce se běželo pro Ivetu a vybralo se 50 000 Kč, a to pouze během závodu do kašičky. Ivetě jsme tak pomohli splnit sen lyžovat na monoski, když kvůli svému onemocnění je při pohybu odkázána na invalidní vozík. Pro Lucinku byl ve druhém ročníku zřízen transparentní účet. Ačkoliv se akce odehrála za ne zcela příznivých covidových podmínek na sklonku loňského podzimu, vybralo se neskutečných 105 000 Kč," přiblížil Syrovátka první dva ročníky.

Pro Amálku byl letos zřízen nový transparentní účet 2801943227/2010, na který lidé přispívali od začátku února, mimo jiné zaplaceným startovným. Po závodě překonala vybraná částka hranici sto tisíc.

"Běh Dobrého Draka chce žít dál, chce být pravidelnou akcí a každý rok by chtěl obdařit jiného příjemce. Ale komu bychom měli předávat výtěžek roku 2022? Máte nějaký tip? Máte v okolí člověka, který potřebuje podpořit, pomoci v těžké životní situaci, kterému bychom mohli společnými silami pomoci splnit sen? Pokud ano, tak nám napište jeho příběh," vyzvala veřejnost jedna z organizátorek Martina Chrástková.