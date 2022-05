Starosta vesnice na česko-polských hranicích Tibor Terbák uvedl, že obec měla zájem nádražní budovu koupit. "Ano, měli jsme zájem získat od Správy železnic budovu vlakového nádraží. Absolvovali jsme jednání, situaci ale zkomplikovala skutečnost, že bychom museli zaplatit 750 tisíc korun za přesunutí elektrických sítí. To by ve spojení s nutnou rekonstrukcí nádražní budovy znamenalo miliony korun, které nemáme," řekl starosta Královce.

Žacléřskou železnici probudí šlapací drezíny, zážitkové vlaky, plac pro karavany

"Záměru převzít nádraží a postarat se o něj se ale nevzdávám. Nelíbí se mi stav, v jakém je. Je mi líto, že kdysi pěkné nádraží teď vypadá jako ve strašidelném filmu," poznamenal Tibor Terbák. Ten přivítal, že nevyužívanou trať Královec - Žacléř odkoupí od Správy železnic nový vlastník, který ji plánuje využít pro turistické účely. "To by se dalo propojit a přilákat turisty i do Královce," dodal.

Dálnice u nosu, k tomu odpočívka, pumpa. Královec přestane být klidnou vesničkou

Sobotní akce připomenou 140. výročí lokální železniční dráhy Královec - Žacléř. Přinesou zájemcům možnost svézt se po dlouhé době vlakem na této nevyužívané trati. Mimořádné vlaky pojedou i z Trutnova, a to v sobotu v 9.08 a 14.08. Městské muzeum Žacléř připravuje na sobotu Muzejní noc a slavnostní zahájení výstavy věnované historii žacléřské železnice, výstavy fotografií Michala Bednáře Kouzelný svět modelové železnice, pro děti i dospělé výtvarné dílny. Na dvorku muzea bude k vidění loutkoherecké představení. V sobotu se bude konat také turistický pochod Žacléř - Černá Voda - Královec, start bude mezi 12.45 - 13.00 u vlakového nádraží v Žacléři.

Za domem jim vyroste dálnice. Neumím si to představit, říká žena z Královce