Turnov - Ještě těsně před koncem letošního školního roku usedla za ředitelský stůl zdejší “šperkařské školy“ bývalá odborná učitelka Integrované školy v Turnově Jana Rulcová, která pochází ze Semil.

Jana Rulcová | Foto: DENÍK/Zuzana Koulová

Minulý týden byla Libereckým krajem oficiálně uvedena do nové funkce, kde vystřídala předešlého ředitele Jiřího Maška, který na čas opouští republiku.

Přejít z učitelského místa na pozici ředitele není jistě jednoduché, navíc na tak prestižní škole. Nemáte obavy a proč jste se rozhodla k tomuto kroku?

Na integrované škole jsem působila jako zástupkyně ředitelky. Ke konci jsem měla takzvané zaječí úmysly a přihlásila se ke konkurzu na pozici ředitele nově spojovaných škol Obchodní akademie a hotelové školy a naší školy integrované. To nevyšlo a krátce na to mě oslovili známí ze školy umělecké. Rozhodnutí padlo takřka ze dne na den a komise mě vybrala.



Jakou máte aprobaci a vůbec předpoklady ?

Původně jsem chtěla studovat architekturu. Bavila mě totiž výtvarná výchova a muzika. Několik let jsem chodila malovat k Vladimíru Komárkovi. Bohužel architektura byla naprosto přeplněna a tak jsem po Gymnáziu v Semilech studovala ČVUT v Praze. Absolvovala jsem doplňkové pedagogické studium v Liberci a pak v Semilech začala učit matematiku a fyziku. Myslím, že mi to docela šlo. Později jsem tu dokonce učila výtvarnou a hudební výchovu, protože to bylo potřeba.



Řekla jste, že vaše rozhodnutí padlo rychle. Byla jste překvapena, že to vyšlo?

To ano. Měla jsem jen obavy, že to opět nevyjde. Známí mě oslovili, rozhodla jsem se večer a druhý den zpracovala projekt. Kupodivu se členům komise velmi líbil. Měla jsem tak trochu zkušenost už z předešlého výběrového řízení a to mohl být jeden z důvodů.



Rozdíl mezi studenty, kantory i zaměřením obou škol je poměrně velký. Jak to vnímáte a jaké máte první dojmy ze vzájemného setkání ?

Se studenty jsem se ještě nesetkala. Na to nebyl čas, ale na ně se chci připravit. Na předešlé škole jsem s nimi měla opravdu kamarádské vztahy, až to bylo vedení někdy divné. Ráda bych vytvořila podobnou atmosféru i tady. Ale mám ráda ve všem pořádek, což na této škole bude určitý problém. Jsou tu vesměs začínající umělci a ti, jak známo, na nějakou maličkost nehledí. Už jsem se dověděla, že mí bývalí žáci je informovali: To si tedy užijete, ta je pořádně vostrá! Proto nezastírám, že mám určité obavy. Ale první setkání s kantory a ostatními lidmi z personálu bylo bezvadné. Velmi mile mě přivítali a nabídli pomoc naprosto ve všem. Cítila jsem, že to myslí vážně. Bude to potřeba. Nastoupila jsem do rozjetého vlaku, tedy do školy po půlce roku. Ještě než se rozkoukám, čeká mě mnoho důležitých školních i veřejných akcí, budou závěrečné zkoušky a vysvědčení. To nebude jednoduché. Škola bude také slavit výročí 125 let svého vzniku, mám jet do Prahy přebírat kopie korunovačních klenotů, které zde vznikly a které budeme vystavovat. Za několik dnů mě čeká cesta do Káhiry, kde máme společně s vedením školy, zdejšího Granátu, muzea a ministerstva zahraničí, dojednávat širokou spolupráci. Tamější kruhy se totiž od nás, Čechů, chtějí učit výrobě šperků.



Jakým směrem chcete, aby se škola ubírala?

Chtěla bych zdejší škole navrátit minulou prestiž. Půjde především o peníze a myslím, že k tomu využiji svých manažerských schopností. Samozřejmě, že to nepůjde bez podpory zdejších kantorů, ale také studentů. Chtěla bych tu proto vytvořit na škole dobré vztahy mezi všemi. Myslím si, že bez nich vyučovat uměleckým řemeslům ani nejde. Takže pro začátek chci spojit vztahy a peníze dohromady. Chystám se totiž, že příští týden o víkendu společně se studenty oblékneme montérky a renovujeme starý nábytek ve školním internátu, protože je pořádně zašlý a na nový ještě dlouho nebude. Pak teprve přijde na řadu řešení dotací, možnosti prodeje školních výrobků, předvánoční trhy a samozřejmě i získávání budoucích studentů na základních školách. Čeká mne i pár hodin výuky, a docela se těším na hodiny strojařiny. Známí o mně totiž říkají, že když mě baví strojařina, nemazlím se s ulejváky a trvám na všem co řeknu, chovám se spíš jako chlap. Tak si nejsem jistá, zda v historii školy budu v jejím čele opravdu tou první ženou.

Otakar Grund