Chirurg Michal Mrázek povede vrchlabskou nemocnici jako ředitel

Vrchlabí - Penta Hospitals, vlastník Nemocnice Vrchlabí, oznámila, že ředitelem špitálu se stal Michal Mrázek.

Michal Mrázek, ředitel Nemocnice Vrchlabí.Foto: Penta Hospitals

Zkušený chirurg byl od srpna minulého roku lékařským ředitelem zařízení. Doufá, že se mu ředitelskou funkci podaří skloubit i s jeho původními povinnostmi na chirurgickém sále.

„Doufám, že to bude možné. Normálně budu dále operovat, mám naplánované služby na chirurgii. Z chirurgie nemůžu a ani nechci odejít. Nemohu si dovolit svůj medicínský obor opustit,“ řekl Michal Mrázek. Plánuje mimo jiné otevření ambulance rehabilitačního lékaře. Michalu Mrázkovi je 45 let, pochází z Liberce a před příchodem do Vrchlabí pracoval sedmnáct let ve frýdlantské nemocnici.