"My se dlouhodobě snažíme hledat především synergii mezi potenciální investicí a našimi stávajícími zařízeními. Což je přesně to, co s sebou začlenění ANSA do naší skupiny přináší,” říká Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ. Skupina totiž má ve Vrchlabí vlastní nemocnici, jejíž se součástí se ANSA stane. Zároveň tak doplní nemocniční portfolio výkonů o další služby pacientům.