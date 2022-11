„Krkovici jsem přes noc naložila do rumu, pak jsem si udělala směs uzeného sýra, uzeného masa, kurkumy, obalila ve strouhance a nakonec usmažila klasicky na sádle. Maso naložené v alkoholu je křehčí,“ přiblížila svůj postup Eva Veselá z nedalekých Suchovršic, která vyhrála loni s řízkem ve stylu tzatziki. „To bylo maso naložené v rumu, marinádu jsem udělala ze zakysané smetany a česneku,“ doplnila.

Vítěz vaří bezlepkově

Od poroty, která hodnotila estetický dojem, vzhled, vůni, poživatelnost a chuť, i diváků však dostal letos nejvíce bodů bezlepkový řízek Lukáše Bradáčka. „Kvůli zjemnění jsem maso naložil na noc do mléka a přidal česnek. Měl jsem připravenou kukuřičnou bezlepkovou mouku, sůl, pepř, vejce, olej. Ve finále jsem maso obalil v kukuřičné strouhance s parmazánem. Je to taková splácanina, ale není to špatné,“ popsal přípravu vítěz klání ve smažení řízků, který na vítězný recept přišel náhodou.

„Musím vařit bezlepkově, protože manželka a syn jsou na bezlepkové dietě. Na parmazán jsem přišel teprve před půl rokem. Nikdy by mě to nenapadlo. Řekl mi to jeden z klientů u mě v práci, že přidává do strouhanky parmazán, tak jsem to zkusil,“ prozradil.

Náves v Markoušovicích patřila v sobotu mistrovství ve smažení řízků.Zdroj: Jan Bartoš

Fakt, že jeho řízek nejvíc chutnal porotě i divákům, ho potěšil. „První místo je ale velké překvapení, náhody se dějí. Dostal jsem knížku, víno a maso. Knížku přečteme, víno vypijeme, maso sníme,“ měl jasno, jak naloží s cenami.

Na Valašsku úpický řízek neznají

Nezvyklou formu zvolil Jakub Kubját, druhý v hodnocení diváků. „Maso neobaluji v normální strouhance, ale nadrtil jsem si cornflakes - kukuřičné lupínky. To mi chutná, řízek je takový křupavější. Nemám rád tenké řízky, maso proto nerozklepávám a řežu na silnější plátky, alespoň jeden centimetr,“ řekl Kubját, který se do Markoušovic přestěhoval před devíti lety ze Vsetínska.

Řezník úřadoval na návsi. Zabijačkové hody byly plné jitrnic, ovaru a tlačenky

„Z Valašska si sem vozím pochutiny, hlavně klobásy a chleba. Absolutní novinkou pro mě tady byl úpický řízek s knedlíkem a zelím. To mě překvapilo, s tím jsem se nikdy na Moravě nesetkal,“ přiznal.

„V Markoušovicích se mi žije dobře. Mám rád vesnické prostředí, není to v takové anonymitě a spěchu jako ve městě. To mi vyhovuje. Je tu trošku jiná nátura lidí, na Moravě jsou lidé víc temperamentnější a přímočařejší,“ porovnal povahy Kubját.

Lidé si sami staví náves. „Smekám,“ uznal starosta Velkých Svatoňovic

Sázka na Pohlreicha nevyšla

Vlasta Švambergová doma vedle klasiky dělá také plněný brněnský řízek. „Dávám do něj šunku, vajíčko, hrášek. Taky dělám řízek naruby,“ sdělila. Na markoušovické návsi ale použila jiný recept, podle tatínka. „Vepřové řízky se smaží různě, tak se je snažím udělat pokaždé jinak než klasicky, aby to bylo něco úplně jiného. Maso jsem naplnila cibulí, potřela hořčicí, přidala koření na zvěřinu,“ líčila.

Nina Kašparová vsadila na recept Zdeňka Pohlreicha a přiznala, že se jí to moc neosvědčilo. „Dělala jsem řízek s křenem, hořčicí hrubozrnou a plnotučnou. Maso bylo trochu prorostlejší a neupeklo se tak, jak bych si představovala,“ litovala.

Z nadšení lidí vyrostla náves

Na medailových místech měli převahu muži. U diváků obsadili všechny tři pozice. U poroty se podělily o třetí místo Eva Veselá a Vlasta Švambergová, lepší byli Lukáš Bradáček a Milan Javůrek.

„Do mistrovství ve smažení řízků se poprvé zapojilo tolik chlapů, většinou jsme byly samé ženské,“ poznamenala Vlasta Švambergová. „Je to taková atrakce, lidi z vesnice se pobaví. Tohle sdružuje lidi, ne hledání chyb, kdo co udělal špatně,“ dodal Milan Javůrek.

„Věřím tomu, že chlapi umí vařit dobře, když chtějí. Akorát, že se jim málokdy chce, chuťové buňky mají trochu jiné. Dělat řízky prostě umí,“ namítla Nina Kašparová.