Choustníkovo Hradiště nemělo vedení. Do voleb ho povedou místostarostové

Choustníkovo Hradiště – Unikátní politickou situaci prožívá v posledních týdnech a měsících radnice v Choustníkově Hradišti. Obec byla týden bez vedení. Až ve středu večer se dohodla na dalším řešení.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

Že nejsou tamní zastupitelé z jediné kandidátky na stejné lodi, ukázal už loňský rok. Tehdy z hodiny na hodinu odešel z funkce starosta Vratislav Vopálka, který obec vedl nepřetržitě od roku 1994. Spory uvnitř zastupitelstva však přerostly v absurdní situaci. V minulém týdnu rezignoval na svůj post i místostarosta Jaroslav Hloušek, který obec provizorně vedl.

Týden pak bylo Choustníkovo Hradiště bezprizorní. Ztratilo podpisové právo, faktury neměl kdo platit.



BEZ STAROSTY

Po nečekaném konci místostarosty zasedání zastupitelstva v minulém týdnu skončilo. Ztratilo totiž hlasovací většinu, šest ze čtrnácti členů totiž chybělo.



Nápravu přineslo až další veřejné zasedání, které proběhlo ve středu. Na něm si zbývající členové zvolili dva místostarosty. Funkci starosty znovu neobsadili. „Po odchodu starosty Vopálky jsme situaci podcenili. Obec neměl kdo vést,“ připustil současný 1. místostarosta Choustníkova Hradiště Zbyněk Šmíd. Starostovy kompetence převezme nyní právě on. Druhým místostarostou se stal Jan Vogl.



„Řešit uvolněného starostu pro nás v současné době není průchodné,“ řekl za přikyvování ostatních zastupitelů Zbyněk Šmíd na veřejném zasedání. „Nechtěli jsme obsazovat funkci uvolněného starosty. Na čtyři měsíce by to nemělo smysl. Přišlo nám rozumné, abychom vybrali dva místostarosty,“ dodal Jan Vogl.



DO VOLEB A DOST

Pohnutky, které vedly k odstoupení původního vedení si lidé na veřejném zasedání nevyslechli. Deník je zjišťuje. „Důvody nám ani starosta, ani místostarosta nesdělili. Proto nechci spekulovat,“ řekl Zbyněk Šmíd. Sám nyní obec dovede k říjnovým komunálním volbám. O kandidatuře v dalším období prý neuvažuje.



Zastupitelstvo v Choustníkově Hradišti bylo původně patnáctičlenné. Všichni členové kandidovali pod hlavičkou Sdružení nezávislých kandidátů Hradiště. Po odstoupení Vratislava Vopálky, lídra kandidátky, a Jaroslava Hlouška, je nyní zastupitelů třináct. Rada obce má pět členů.