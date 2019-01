Pět mýtů o chřipce a její léčbě Na chřipku platí jen antibiotika - Chřipka je onemocnění virového původu, zatímco antibiotika zneškodňují bakterie. „V případě onemocnění chřipkou raději vyhledejte lékaře, který vám předepíše vhodné léky. Pokud chcete podpořit účinek předepsaných léků, sáhněte po bylinách a výrobcích z nich," popsala Jarmila Podhorná ze společnosti Naděje zabývající se výrobou bylinných léků. Do práce se zvýšenou teplotou? - Pokud ustoupila horečka a cítíte se lépe než předchozí dny, neukvapte se a v posteli si pár dní ještě poležte. Chřipkový virus zhruba po osmačtyřiceti hodinách slábne. To však neznamená, že se tělo s nemocí vypořádalo. Sliznice se nehojí několik hodin, ale dní. „Cečko" vyléčí všechno - Skočila na vás chřipka? Vitamínem C už příliš nespravíte. Posiluje sice imunitu, ale s horečkami vám moc nepomůže. Chřipkou nakazím všechny v okolí - Pravděpodobnost, že chřipkou nakazíte všechny lidi v okolí, není zanedbatelná. Určitě to však není stoprocentní. Pokud někdo z vašeho okolí trpí chřipkou, můžete riziko přenosu snížit posilováním imunity. Nemocný by se měl snažit co nejméně šířit vir a například při kašlání by měl používat kapesník. Teplota zabije viry, proto pijte čaj Pravdou je, že vysoká teplota ničí viry. Pro ně je ale nebezpečná i teplota vašeho těla. Horký čaj není proto při chřipce vhodný, protože ovlivňuje horečku, a to ne zrovna žádaným způsobem. „Je dobré pít nesycené vody nebo bylinkové čaje. Z těch bych doporučila heřmánek a černý bez, které snižují teplotu a zmírňují příznaky rýmy," doplnila Jarmila Podhorná. Zdroj: Společnost Naděje