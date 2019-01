Úpice - Ulice Poděbradova, vedoucí do Radče, se zřejmě, podobně jako idalší lokality Úpice, dočká nové kanalizace.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Tato část má být vybudována v úseku 1,2 kilometru. Náklady celého připravovaného projektu na rekonstrukci a výstavbu kanalizace jsou zatím odhadovány na 33 miliónů korun. K realizaci má dojít v roce 2011, pokud město získá dotaci.



Zmíněný úsek představuje závažný problém z hlediska získání financí na kompletní opravu krajské vozovky, do které bude kanalizace zasahovat. Obnovu si jako podmínku klade SÚS Královéhradeckého kraje. Náklady jsou vyčísleny na zhruba 15 milionů korun a město by mělo navíc zaplatit peníze za zvláštní užívání komunikace během stavebních prací. Tyto poplatky jsou vyčísleny na necelý 1 milion korun. Situaci zástupci města i další zainteresovaní považují za velmi složitou.

Nedávné schůzky, která měla přinést více světla do zmíněného problému, se zúčastnili zástupci města Úpice, radní Královéhradeckého kraje Josef Ješina, zástupci Správy a údržby silnic a firmy PIK Vítek, zpracovávající žádost o dotace. Bylo konstatováno, že město bylo postaveno do téměř neřešitelné situace. „Rozšíření kanalizace je sice potřebné a v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, ale zároveň je zásahem do vozovky ve vlastnictví kraje, který svůj majetek logicky brání a požaduje v souladu s platnými pravidly kompenzaci. Ta je ale nad finanční možnosti Úpice,“ konstatoval Ondřej Straka z Informačního centra Úpice.



Jednání se podle něj neslo ve vstřícné atmosféře, kdy se všichni zainteresovaní snažili nalézt v rámci svých kompetencí optimální řešení. "Situace je velmi složitá, východiskem by snad mohla být žádost města Úpice o dotaci od Královéhradeckého kraje. Pro město Úpice však bohužel neexistuje žádná záruka toho, že v roce 2011 bude kraj schopen a ochoten takto náročnou akci podpořit.

Dá se tedy říci, že úspěch akce závisí nejen na schopnosti zástupců města Úpice připravit úspěšně žádost a projekt, ale také na zájmu a financích Královéhradeckého kraje," informoval o uskutečněné schůzce Ondřej Straka.