V loňském roce silničáři poprvé ohraničili úsek závorami od 30. listopadu do 6. prosince. Poté přišla dlouhá dvouměsíční uzavírka od 26. prosince do 23. února. V březnu tudy nemohli jezdit řidiči tři týdny a nevyzpytatelné počasí přineslo další uzavření ještě 7. dubna. "Otevírání a uzavírání silnice se posuzuje podle předpokladu dlouhodobé nesjízdnosti úseku z hlediska bezpečnosti provozu," objasňuje Zdeňka Janků, inspektorka silniční sítě pro obvod Trutnov z krajské Správy silnic. Zavedení závor byla podle ní reakce na velký počet nehod. "Přistoupili jsme k tomu také na základě žádosti hasičů a Policie ČR. Vyjížděli k nehodám a sami riskovali životy v namrzlých serpentinách. Nemluvě o tom, že jejich zásah byl potřeba jinde a zde strávili v řadě případů mnoho času," říká Zdeňka Janků.

To potvrzuje i starosta Chvalče Tomáš Prouza. "Podmínky v serpentinách jsou natolik nebezpečné, že tam před dvěma lety uvízlo hned při prvním sněhu dvanáct aut. Čtyři auta tam zůstala měsíc, jedna bílá Škoda Octavia tam vydržela dokonce až do jara a majitel si ji mohl odvézt akorát tak na sešrotování, protože byla rozebraná," poukazuje na křiklavé případy. "Je to opravdu nebezpečný úsek. Při silném větru tam padají stromy. Diametrálně odlišné klimatické podmínky jsou na vrchu než v úpatí serpentin," dodává.

"Komunikace třetí třídy mezi obcemi Chvaleč a Adršpach je pro svůj specifický dopravně technický stav opravdu jedna z nejrizikovějších. Nachází se v lesním úseku, ve značném podélném sklonu v kombinaci s ostrými zatáčkami a výškového profilu," popisuje Zdeňka Janků, inspektorka silniční sítě pro obvod Trutnov z krajské Správy silnic.

V zimním období dochází k namrzání vozovky, která se stává nesjízdnou. Silnice je navíc nebezpečná a většinou nesjízdná i pro vozidla Údržby silnic. K on-line sledování a uzavření rizikového úseku mezi Chvalčí a Adršpachem přistoupila Správa silnic před čtyřmi lety, především kvůli velkému počtu nehod.

Od začátku zimní údržby do konce sezony pracovníci Správy silnic denně sledují záznamy z meteostanice s kamerovým systémem. "Jednou až dvakrát týdně, nebo podle naléhavosti a klimatických podmínek, se provádí fyzická kontrola silnice, a to podle nařízení vydaného Městským úřadem Trutnov," upřesňuje inspektorka silniční sítě.

CESTA SE NESOLÍ, JE V CHRÁNĚNÉ OBLASTI

Silničáři mají složitou situaci i kvůli tomu, že ji nemohou solit. "Daná lokalita se nachází v území chraněné krajinné oblasti, kde se nesolí. Údržba komunikace je proto ztížena. Při namrzání vozovky se nedá zaručit odstranění ledových ploten a tím se stává vozovka ještě více nesjízdnou. Údržba probíhá pouze pluhováním silnice. Je možné použít inertní posyp, případně za dobrých klimatických podmínek i částečné odstraňování ledových ploten, pro dřívější umožnění otevření závorového systému," vysvětluje.

Další podobné úseky, které se podle nařízení Královéhradeckého kraje také neudržují, jsou v okrese Trutnov například na silnicích třetí třídy mezi Dolní Olešnicí a Mostkem, Kocléřovem a Chotěvicemi nebo na Vrchlabsku. "Tyto úseky se podobně nemonitorují, řidiči na nich více respektují dopravně technický stav komunikace, včetně umístěného dopravního značení v zimním období. Systém monitorování je opravdu velice finančně nákladný a museli jsme k němu přistoupit na základě ustavičného porušování předpisů a nezodpovědnosti řidičů," připomíná Zdeňka Janků.