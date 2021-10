/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Dvě místní části, dvě koupaliště. Chvaleč se může pochlubit skvělým prostředím pro koupání. Obě procházejí zásadními změnami. Obec, která leží nedaleko Trutnova a kde žije 657 obyvatel, letos opravila za 2,5 milionu korun vodní nádrž v Chvalči. V Petříkovicích plánuje zbourat provozní budovu koupaliště, kam lidé pravidelně chodí k volbám (volební místnost tam bude i tento pátek a sobotu), a vybuduje nový víceúčelový objekt. Letos chce získat stavební povolení.

Provozní budova na koupališti v Petříkovicích půjde k zemi. Na jejím místě vyroste nový objekt. | Foto: Deník/Jan Braun

Ve Chvalči, kde dělá zastupitele otec kapitána prvoligových fotbalistů Hradce Králové Adama Vlkanovy, vyroste také nová hasičská zbrojnice. Stavět se má příští rok. Stará hasičárna je ve zdevastovaném stavu, nahradí ji moderní budova zhruba za 10 až 11 milionů korun. Neutuchající zájem registruje vedení obce o pozemky. "Je o ně obrovský zájem. Není týden, aby se někdo neozval. Prodané jsou i ty nejhorší stavby," řekl starosta Chvalče Tomáš Prouza. "Stěhuje se k nám čím dál více lidí odjinud. Je to dané tím, že je blízko Trutnov, kam dojedete do deseti minut," vysvětlil. Chvaleč disponovala několika volnými pozemky, které úspěšně prodala. Momentálně nemá žádný volný pozemek. "Do dvou let bychom chtěli nabídnout osm zasíťovaných parcel. Ty jsou připravené, zbývá dořešit příjezdovou komunikaci," upřesnil starosta.