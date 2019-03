Trutnov - Policie v trutnovském okrese bojuje s nedostatkem lidí. Státní i městská. Dohromady chybí přes třicet policistů. Hledání nových jde ztuha.

Zasloužili policisté odcházejí, nováčci se do služby v uniformě nehrnou. | Foto: Policie ČR

Lidé v uniformě chybí už léta. Na konci loňského roku se ale situace povážlivě zhoršila. Místo obvyklých deseti až dvanácti jich nyní státní policie potřebuje čtyřiadvacet. „Dostali jsme se do generační obměny, kdy policisti sloužící pětadvacet, třicet nebo více let odejdou. Sešlo se to tak, že nám jich odešlo víc než deset, už jsme je dál ve službě neudrželi,“ přiznal ředitel trutnovské policie Pavel Škandera.