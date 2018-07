Chystají slavnostní odhalení památníku hornictví

Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech POKOJSKÁ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ubytování, personální strava, bonusy, , prac. doba od 8.00 do 16.00 hod.,, , kontakt: telefonicky kdykoliv, osobně po tel. domluvě. Pracoviště: Harrachov inn, 512 46 Harrachov v Krkonoších. Informace: Vavřinová, +420 777 738 717.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Manipulační dělník 16 000 Kč

Pomocní manipulační pracovníci v dopravě ZÁVOZNÍK. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Slevy na nákup z VO v prodejnách maloobchodní sítě JIP, , kontakt: osobně od 8.00 do 14.00 hod., e-mailem, telefonicky, e-mailem, osobně: adresa provozovny, PO-PÁ, od 8.00 do 14.00 hod.,. Pracoviště: Jip východočeská, a.s. provozovna jilemnice, Branská, č.p. 918, 514 01 Jilemnice. Informace: Janata, +420 724 142 379.