Železniční doprava dnes přináší řadu výhod moderního cestování. I na regionálních spojích je často k dispozici bezplatné wifi, nákup jízdenek je možný přes mobilní aplikace a online lze sledovat také řazení, garantované služby, návaznost spojů nebo případná zpoždění a výluky.

„Současní mladí lidé uvažují odlišně, pokud jde o udržitelnou budoucnost. Pro mnohé z nich je hromadná doprava naprosto přirozeným způsobem přepravy. Dá se předpokládat, že právě v mladých lidech má ekologická železnice spojence v boji o snižování uhlíkové stopy. Čím lepší a hlavně spolehlivější služby jim poskytne, tím pravděpodobněji budou vlaky využívat i v produktivním věku. Tento trend bude dál sílit s tím, jak postoupí modernizace vozidel, digitalizace odbavení a služeb a budování vysokorychlostních tratí. Podstatně víc lidí bude ochotných vlaky dojíždět i stovky kilometrů,“ říká Petr Moravec, výkonný ředitel Svazu osobních železničních dopravců SVOD Bohemia.

Děti a studenti mají ve vlacích nárok na slevu 50 % bez ohledu na účel cesty

Základním principem při cestách dětí a studentů je to, že děti starší 6 let cestují vlaky až do 18 let se slevou 50 % (mladší děti cestují v doprovodu starších cestujících zdarma). A to bez ohledu na účel cesty, dopravce či výši ceny. Na slevu je tedy nárok jak u státního dopravce České dráhy, tak u dalších dopravců, jako jsou například RegioJet, Leo Express, Arriva či Die Länderbahn. Cesta musí probíhat druhou třídou a cestující starší 15 let se musí prokázat průkazem, který potvrzuje nárok na slevu (většinou žákovský nebo studentský průkaz ISIC apod.). Slevu 50 % z jízdného mohou využít také žáci a studenti denního (prezenčního) studia starší 18 let, a to až do věku 26 let. Sleva platí při vnitrostátním cestování. V případě mezinárodních cest se sleva vypočítá poměrnou částkou odpovídající délce vnitrostátního úseku.