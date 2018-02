Chytré mobily, to je záchrana pro turisty

Krkonoše - Vylepšený program Záchranka pro chytré mobilní telefony přivede rychleji pomoc k lidem, kteří na horách zabloudili nebo se zranili.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Pokud člověk stiskne nouzové tlačítko, zpráva se odešle na zdravotnickou záchrannou službu příslušného kraje a nově už také na spádovou stanici Horské služby. Lidé si tak nemusejí pamatovat žádná důležitá čísla, stačí když mají mobil po ruce.



Záchranáři díky aplikaci získávají přesnou GPS polohu volajícího i informaci o stavu baterie jeho telefonu. Mezi operátory záchranných složek tak ubývá zdlouhavé vysvětlování situace a předávání údajů. Aplikace Záchranka, kterou si každý do telefonu může instalovat zdarma, funguje téměř dva roky. Za tak krátkou dobu se díky ní podařilo zaznamenat výrazné úspěchy. Ve svých chytrých mobilech ji už má více než půl milionu uživatelů, denně jich volá i čtyřicet. „I přes dobré výsledky se snažíme program neustále vylepšovat, k druhým narozeninám jsme si tak nadělili spolupráci s Horskou službou,“ řekl autor aplikace Záchranka Filip Maleňák.



Záchranka se stává oficiální aplikací Horské služby. Z jejího pohledu bude nová služba v mobilech přínosem. „Horská služba absolvovala minulý rok v rámci republiky devět a půl tisíce zásahů. V řadě případů volající nebyli schopni přesně uvést, kde jsou,“ vysvětlil výkonný ředitel Horské služby České republiky Jiří Brožek.



V nové aplikaci zůstává zachováno samostatné tlačítko pro přímě kontaktování Horské služby, na které byli návštěvníci hor zvyklí. Uživatelé se dovolají na linku 1210 a současně se odešle nouzová zpráva přímo Horské službě. Ta již několik let apeluje na turisty, aby se do hor nevydávali bez nabitého mobilního telefonu. Horští záchranáři absolvovali řadu akcí, kdy ztraceného člověka hledali v nepřístupném terénu a jeho mobil byl přitom nedostupný. Loni na podzim se například jednalo o několik zbloudilých houbařů. V Jeseníkách měl v lednu velké štěstí skialpinista, kterého zasypala masa sněhu. Pokud by u sebe telefon neměl, jeho dobrodružství by zřejmě dobře neskončilo.

Jak aplikace funguje? Po přidržení nouzového tlačítka po dobu tří vteřin dochází k odeslání nouzové zprávy s přesnou polohou. Zároveň je standardním způsobem vytáčeno tísňové číslo 155. Nouzové tlačítko tedy slouží jako “zrychlená volba“ pro kontaktování záchranky a Horské služby. Internetové připojení není pro správnou funkci systému vůbec zapotřebí. Není-li mobilní telefon připojen k internetu, aplikace po aktivaci alarmu odešle přesnou polohu pomocí SMS. Aplikace Záchranka rovněž disponuje funkcí První pomoc s interaktivním návodem s nejdůležitějšími kroky jednoduché a intuitivní formy rychlého ošetření před příjezdem záchranářů.



V minulém roce také Záchranka přinesla novinku pro neslyšící uživatele, kteří v případě neschopnosti hlasově komunikovat s operá-torem linky 155 můžou svůj stav specifikovat pomocí jednoduchých ikon.



Nově se tato možnost otevírá všem uživatelům v případě, že jim jejich stav nedovolí mluvit.