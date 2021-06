/FOTOGALERIE/ Jedenáctý ročník mezinárodního festivalu nového cirkusu Cirk-UFF vygradoval během víkendu v Trutnově. Diváci mohli sledovat řadu originálních vystoupení.

Vystoupení Elišky Brtnické Hang Out v areálu Pivovaru Krakonoš při festivalu Cirk-UFF v Trutnově. | Foto: Miloš Šálek

Zatímco v pátek Eliška Brtnická předvedla svoje umění na řece Úpě, v sobotu se přesunula z vody do vzduchu a pohybovala se v areálu Pivovaru Krakonoš. Vrcholem jejího čísla Hang Out bylo, když vylezla zhruba do poloviny pivovarského komína a v závratné výšce předváděla akrobatické kousky.