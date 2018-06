Cirkusový festival nabídl strhující podívanou

Trutnov - Jednu lahůdku za druhou naservíroval divákům 8. ročník novocirkusového festivalu Cirk-UFF. Předvedly se nejlepší domácí a špičkové zahraniční soubory.

Od čtvrtka do neděle se v Uffu, před ním a pod sousedním šapitó střídali umělci z celého světa. Největší událostí byla podle očekávání Fauna. Nejprestižnější světovou cirkusovou cenou oceněná šestice zahraničních umělců vyjádřila pohled na podobu lidských a zvířecích pudů náročnou akrobacií, fyzickým divadlem a živou hudbou. Hned dvakrát zaplnila hlediště v cirkusovém šapitó a v obou případech sklidila mohutný aplaus. „Bylo to trochu složitější, kvůli nastavení scény, ale nakonec to byla vydařená představení,“ řekla australská akrobatka Rhiannon Cave-Walker.



Náročné gymnastické a akrobatické kousky předvedli také australští Time in Space. Jejich představení The Displaced o lidském sbližování mělo v Uffu evropskou premiéru. Zaujalo zručnými artistickými výkony, žonglérskými triky a neobvyklými kostýmy. Pozornost navíc přitahoval teprve šestnáctiletý Dylan Phillips a zejména jeho až neuvěřitelná vyvažování ve stoji na rukou. „Je za tím hodně dřiny,“ přiznal talentovaný akrobat.





Ani chvíli nenechal publikum vydechnout český soubor Losers Cirque Company. Hodinové vystoupení nazvané Kolaps bylo plné akrobacie, tance a živé hudby. Deset aktérů v bílém bylo navíc efektně doprovázeno hrou světel. „Chtěli jsme, aby sportovní, taneční, hudební a vizuální části na sebe navazovaly. Jsme rádi, že se to líbilo. Trutnov má skvělé diváky!“ chválil artista Petr Horníček.



Úspěch sklidila také domácí dvojice Bratři v tricku. Se stejným úspěchem jako loni zopakovala Běžkařskou odyseu a k tomu ještě s dívčím souborem Holektiv zvládla i myslivecký Lov – show, kde se kromě akrobacie také žongluje a dokonce i střílí. „Bavilo nás to, diváci i my jsme si to užili,“ prohlásil Václav Jelínek.