Od začátku lesnického školství ve Svobodě nad Úpou uplynulo šedesát let. Oslavy výročí se konaly v sobotu. Zahájily je proslovy starosty města Petra Týfy a nejvyšších představitelů České lesnické akademie Trutnov. Přítomní uctili minutou ticha památku zesnulého bývalého ředitele ČLA Trutnov Jana Korbeláře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.