Kauza apartmánových komplexů, o nichž uvažuje v krásné přírodě na prahu Krkonoš bývalá první dáma Dagmar Havlová, vyvolává v místních lidech velké rozpaky. „Konkrétní projekt paní Havlové v nějaké reálné uskutečnitelné verzi nebyl městysu předložen,“ připomíná starostka Mladých Buků Lucie Potůčková.

„Osobně nemám problém podpořit jakékoliv místo, které bude sloužit k uctění památky Václava Havla a zároveň zreguluje třeba parkování pro několik aut a pohyb návštěvníků v dané lokalitě, protože zatáčka u Hrádečku je třeba v době výročí narození nebo úmrtí pana prezidenta dosti nepřehledná. Nicméně byla bych velice obezřetná v případě, že by zde byl plánován nějaký rozsáhlejší turistický komplex,“ říká starostka.

Taková stavba by mohla cenné místo nenávratně narušit a změnit. „V této oblasti neexistuje prakticky žádná infrastruktura jako kanalizace a voda, takže ani nemám tušení, jak by šla celá věc realizovat,“ podivuje se Lucie Potůčková.

Dagmar Havlová požádala o změnu územního plánu městyse Mladé Buky, do kterého jsou zahrnuty pozemky na Hrádečku, trutnovský úřad. Mladé Buky totiž nemají vlastní stavební úřad. Záměr Havlové komplikuje především skutečnost, že pozemky patří do soustavy chráněných území členských zemí EU Natura 2000.

„Vymezená plocha, která je ve vlastnictví Dagmar Havlové, stavbu penzionu a apartmánů neumožňuje,“ zdůrazňuje Marek Hlíza, vedoucí oddělení územního plánování Městského úřadu v Trutnově.

Mladé Buky podle starostky sice respektují přání a záměry vlastníků nemovitostí rozvíjet svůj majetek a využívat jej, prioritou obce v odlehlejších lokalitách, jakými jsou Hrádeček, Hertvíkovice, Antonínovo údolí a Sklenářovice, by však mělo být zachovat venkovský ráz a tato vzácná místa uchránit pro další generace.

„Totéž platí o zachování městského bydlení v katastru Mladé Buky a Kalná Voda a podpoře bydlení, nikoliv rozvoji další průmyslové činnosti,“ dodává Lucie Potůčková.

Místní vnímají Hrádeček velmi silně. Místo má pro ně díky Václavu Havlovi zvláštní význam a kouzlo. „Budeme strašně rádi, pokud místo ožije a začne se tam něco dít,“ přeje si starostka Mladých Buků a myslí na akce typu Literární čtení, které tam uspořádala, ovšem pouze jednou, Knihovna Václava Havla.

Snaha vytvořit na Hrádečku místo, které by důstojným způsobem připomínalo osobnost Václava Havla, je letitá. „Před čtyřmi lety jsme se snažili oslovit paní Havlovou a její nadaci se zajímavým projektem, který by místo kulturně oživil. Mezi návrhy bylo také muzeum. Ale narazili jsme a naše snaha vyšuměla do prázdna. Nebyli jsme vyslyšeni. Je to škoda,“ krčí rameny Potůčková.

Přesto se nevzdává. „Rádi bychom znovu rozpoutali o využití Hrádečku zájem, který mají nejen Mladé Buky, ale i Svazek obcí východní Krkonoše a platforma česko-polské přeshraniční spolupráce,“ říká.