Vůně připravovaných potravin, ale i ochotní a vstřícní vystavovatelé včera vítali první návštěvníky Bytové show v hradeckém Aldisu. Té bude kongresové centrum patřit až do neděle.



„Není lehké každý rok vymýšlet nové věci, ale v podstatě kolekce nábytku a výrobků se stále mění, takže o novinky určitě nouze není. Lidé se dnes o to, kde a v čem bydlí, zajímají. Je to vidět i na velké návštěvnosti,“ řekla pořadatelka Karmen Kebortová.



Na Bytovou show se přijela předvést více než stovka vystavovatelů. Přítomní si mohou prohlédnout kuchyně, kuchyňské systémy, sedací soupravy, bytový nábytek, ukázky kompletně zařízených interiérů, designový nábytek, ložnice a vše, co patří ke zdravému spaní. Vedle toho také současné trendy koupelen, elektrospotřebiče, osvětlení, bytový textil, krby, kamna, podlahy, dveře, schodiště, realitní kanceláře a podobně. Vše na jednom místě, kde lidé bodou moci porovnat cenu a kvalitu.



Příjemnou službou pro návštěvníky je přítomnost skupiny architektů, kteří jsou zdarma připraveni řešit jejich konkrétní otázky. S sebou si stačí přinést nákresy či plány bytu nebo domu. Stejně jako každý rok i letos jsou připraveny série přednášek o bytovém designu. „Přednášky jsou oblíbené a chodí na ně lidi, co mají skutečný zájem. Obzvlášť plné jsou ty, které se týkají televizních pořadů o bydlení. Tak trochu se v nich nakukuje do zákulisí natáčení a také v nich mají slovo skuteční odborníci,“ upřesnila Karmen Kebortová.



Otevřeno je každý den od devíti do 18.30 hodin, v neděli pak do 16.00 hodin. V pátek obdrží prvních tisíc návštěvníků zdarma vstupenku na výstavu Jarní inspirace a k tomu dárek do kuchyně.

DOPOROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

pátek 5. 11. od 15 hodin – Květinová show

pátek 5. 11. od 16.30 hodin – Bydlení je hra, chalupa je hra

sobota 6. 11. od 14 hodin – Od dětského pokoje k domácí kanceláři

sobota 6. 11. od 16 hodin – Veletrh nábytku Milano 2010

po celou dobu trvání výstavy – poradny bytových architektů