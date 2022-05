Kateřině Bromové na konci dubna odešla fenka Daisy. Poté co Daisy prodělala epileptické záchvaty, měla velmi poškozené tělo a mozek. Nebylo jí pomoci, tak ji panička musela nechat uspat. Musela ale zjistit, co pak se zvířátkem dělat.

„Po všech záchvatech jsem začala myslet na to, že mi Daisy může odejít. Trápila mě myšlenka, co poté udělat s jejím tělíčkem. Bydlím v bytovce a zahradu ani pozemek, kde bych ji pohřbila se všemi náležitostmi, nemám. Děsila mě představa toho, jak bych pak tělo převážela na místo pohřbení,“ trápila se Bromová.

Vše se stalo na konci týdne, takže měla i problém sehnat veterinu, kde by jí pomohli. V Pardubicích nikoho narychlo nesehnala, s Daisy tedy nakonec jela na pohotovost HK Vet v Hradci Králové. Tam Bromové doporučili firmu Kremace zvířat Fatima, která se ve východních Čechách pohřby domácích mazlíčků zabývá.

„Volala jsem do Fatimy v pátek ráno, paní mě ujišťovala, že pro Daisy hned odpoledne dojede. V tu chvíli ze mě spadnul strach a ulevilo se mi, že bude o Daisy postaráno,“ popsala Bromová.

Lidé si mohou koupit základní pietu za 4000 korun, ale mohou si zařídit pietu i za 150 tisíc. Rozptyl toho, co je možné, je velmi široký. Kremace zvířat Fatima vznikl jako další služba psího salonu Jany Kosniovské ve Starém Hradišti v Pardubicích. Původně malý salon na stříhání pejsků se rozšířil na velký komplex, který nabízí jak domácí stříhání, tak stříhání na výstavy, hydroterapii pro nemocná zvířata, čištění zubů, léčení kožních problémů a nově také službu posledního rozloučení s mazlíčkem.

Jak takové zařízení pohřbu pro domácího mazlíčka probíhá? Člověk přijde, vyřídí potřebné papíry, domluví se s personálem, jak chce, aby pieta proběhla a poté si vyzvedne ostatky, pokud má o to zájem. Ve východních Čechách však žádné krematorium není, proto zvířata sváží jednou týdně do krematoria v Praze Běchovicích.

„Kremace u nás zpravidla probíhají do týdne a jsou klienti, kteří dostanou ostatky následující den. Někteří čekají měsíc a někdy pieta trvá i půl roku. Je to velmi individuální, podle toho co si klient vybere,“ řekla krajská zástupkyně pohřebnictví Fatima Barbora Nováková.

Cena kremace je závislá na hmotnosti zvířete. Žeh se dá zařídit od 3,5 tisíce až po 11,5 tisíc korun. Dále se nabízejí doplňkové služby, které si člověk přikupuje, jako je hezčí urna, památeční produkty, smuteční obřad a tak dále.

Lidé si mohou vybrat z velké a různorodé nabídky uren. Dále si mohou nechat zalít popel do skla a nebo si nechat vyrobit šperk. V nabídce jsou i skla s fotkou, otisky tlapek, ustřižené chloupky a různé náhrobky. A pro zájemce je i možnost vyrobit ze stlačeného popela diamant, to je však už poměrně nákladná záležitost.

„Lidé nejvíc chtějí jenom kremaci. Často využívají základní urnu. Zvíře pak nejčastěji rozptýlí na zahradě, udělají mu hrobeček či si urnu nechají doma na památku,“ popsala Nováková.

V salonu ve Starém Hradišti je malá pobočka pohřební služby. Hlavní kancelář je ale v Hradci Králové, kde je větší prostor pro jednání s klienty a nachází se tam i sklad s chladícím zařízením. „Původně jsme projednávali i vybudovaní krematoria v Pardubicích a dokonce jsme dostali povolení od města, ale bohužel tragicky zahynul náš investor. Poté jsme přešli na myšlenku pouze pohřební služby,“ uvedla Barbora Nováková, dcera majitelky.

V České republice je kremace zvířat zatím celkem nová. V zahraničí jde přitom o běžnou praxi. Člověk si může nechat kremaci svého mazlíčka natočit.

Pohřebnictví nabízí velký výběr urniček.Zdroj: Kremace zvířat Fatima

„Klient může dostat záznam prvních 10 až 15 vteřin ze začátku kremace. Je tam vidět personál krematoria, jakým způsobem je zvíře uloženo do kremační pece, spustí se žeh, zavírají se vrata. Není tam vidět nic nehumánního, žádný rozklad a spálení těla,“ uvedla Nováková.

Lidé mají také možnost umístit zvířátko na veřejném hřbitově. Animální hřbitov v Pardubicích je v provozu od roku 2010 a dosud je na něm uloženo 215 zvířát. Další možností je například lesní hřbitov v Hradci Králové v Malšovicích.

Při pohřbení těla je však nutné dodržet určitá kritéria. „Pohřbíváme zvířata do hmotnosti 50 kilogramů na základě předložení originálu veterinárního osvědčení o příčině uhynutí. Nepřijímáme k pohřbení zvířata uhynulá na nebezpečnou nákazu a bez čestného prohlášení chovatele, že zvíře v posledním týdnu nikoho nepokousalo nebo nezranilo,“ vysvětlila mluvčí správy hřbitova Pardubice Lenka Myšková.

Pokud si člověk přeje zakopat urnu doma do země, tak musí být rozložitelná a nezpopelněná zvířata musí být zabalená v nějaké tkanině, kterou půda dokáže strávit.