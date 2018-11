Co s bývalou továrnou? Napovědět má architektonická soutěž

Dvůr Králové nad Labem - Co a za kolik? To jsou zásadní otázky, na které by měla odpovědět architektonická soutěž. Dvorská radnice ji chce vypsat hned zkraje nového roku a chce mít díky tomu jasno, jak přeměnit areál bývalé Mayerovy továrny a někdejší městské tržnice.

Bývalá Mayerova továrna.Foto: Jan Skalický, Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Zatím má k dispozici pouze jednoduchou studii. Odvážný nástřel studenta architektury s podzemním parkováním a krytým bazénem, ale za obrovský balík peněz. Pro Dvůr zřejmě nereálný. „Otevřelo nám to ale oči v tom, jak velký potenciál budova má, dá se toho do ní umístit strašně moc. Architektonická soutěž ukáže, co reálně,“ tvrdí dvorský starosta Jan Jarolím.



Areál v centru města o rozloze asi 5,6 tisíc čtverečných metrů s několika domy považuje vedení města za strategický objekt, který by mohl vyřešit spoustu nedostatků. „Chybí nám reprezentační místnost, přednáškový sál, prostory pro aktivity dospělých, seniorů i dětí. To vše by se tam dalo řešit, včetně krytého parkoviště,“ říká starosta.



Odhaduje, že do komplexu by se mohlo vejít minimálně 80 parkovacích míst. „To by rázem zvedlo počet míst v centru Dvora o téměř 25 procent, což by bylo hned znát,“ zdůrazňuje.



Bývalou Mayerovu továrnu koupilo město loni za zhruba 9 milionů korun od společnosti Vánoční ozdoby, DUV - družstvo. Do proměny areálu bude muset investovat odhadem několik desítek milionů korun. „Nemovitost je zapsaná v Národní databázi brownfieldů. Takže se budeme snažit najít vhodnou dotaci nebo grant na proměnu areálu. Když by se to nepovedlo, museli bychom do toho dát jen vlastní peníze. Osobně se domnívám, že město by uneslo třicet, čtyřicet, možná padesát milionů korun. Je to prostě běh na dlouhou trať za obrovskou sumu peněz,“ dodává Jan Jarolím.