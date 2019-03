Nenápadná, trochu zastrčená, ale poměrně velká budova na okraji historického jádra byl postavená před 220 lety. Naposledy jako věznice sloužila v roce 1954. Objekt pak dlouhá léta využíval okresní archiv, sloužil také Svazarmu, hasičům a jako sklad civilní obrany. Posledních deset let ale zůstává prázdný. Radnice to chce změnit.

Jakmile se loni na podzim dozvěděla, že stát chce věznici prodat, ihned začala jednat. „Chceme dům od státu získat bezúplatným převodem. Sice není památkově chráněný, a je trošku skrytý, ale je to unikátní objekt v centru, který si zachoval vnitřní dispozici i vnější vzhled,“ uvedl trutnovský místostarosta Tomáš Eichler.

Trutnovská věznice

- byla postavena v roce 1801

- měla deset cel

- v roce 1878 už kapacitně nedostačovala, takže delikventi museli být vězněni i ve sklepení radnice

- v roce 1885 bylo ve vězení 877 osob, o dva roky později 1374.

Z třípatrové budovy s deseti místnostmi (původně celami) o rozměrech 3 krát 3,5 metru by město chtělo mít víceúčelový objekt. „Například něco jako spolkový dům. V přízemí by se mohly odehrávat třeba aktivity rodin s dětmi, v prvním patře by mohly být sídla a kanceláře spolků, a ve třetím byty,“ naznačil Eichler.

Je to ale zatím jen rámcová představa. Námětů je přitom mnohem víc. Radnice totiž vyzvala obyvatele města, aby napsali, co by rádi v takové budově měli. A lidé zareagovali ve velkém. „Sešlo se nám na radnici asi třicet námětů. Některé jsou velmi zajímavé, sympatické a originální,“ přiznal Eichler.

Zájem o působení ve věznici mají například lidé ze spolku Trutnov – město draka, který pořádá vždy v květnu největší všelidovou akci ve městě označovanou jako Dračí slavnosti. „Mohli bychom tam přesunout část našich aktivit, ale hlavně máme spoustu nových nápadů,“ oznámil předseda spolku Otto Štemberka. Dům by se tak mohl proměnit například v areál s mechanickými převážně dřevěnými „hračkami“ a instalacemi dostatečně velkými a vyžadující interakci s dítětem popřípadě. i dospělým. Vše v souvislosti s dračí tématikou.

Po Křišťálové noci v listopadu 1938 byli do věznice zavřeni pozatýkaní místní Židé. V tu chvíli je to ochránilo před zfanatizovaným německým obyvatelstvem, které toužilo po židovské krvi.

Mezi mnoha nápady se objevila i komunitní kutilská dílna. „Naším cílem bude víceúčelové využití. I kvůli financování, aby provoz neplatilo jen město. A také kvůli tomu, aby to v domě co nejvíc žilo,“ upřesnil místostarosta.

Radnice včera odsouhlasila znění žádosti o převod domu, kterou pošle státu. V ní musí být uvedeno předpokládané využití bývalé věznice. „Proces schvalování bude nějakou dobu trvat. Když se to povede, mohli bychom mít věznici do konce roku,“ dodal Tomáš Eichler.