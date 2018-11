Co se odehrálo na radnicích? Volební průvan vymetl Úpici a Jilemnici

Trutnovsko - Jak zahýbaly komunální volby s vedením měst v regionu? Kde byla situace nejdramatičtější a kde nejkurióznější?

Nové vedení úpické radnice. Úpický starosta Petr Hron (uprostřed) a místostarostové Miloš Holman (vlevo) a Jiří Adam.Foto: Deník/Pavel Cajthaml

Hladce sestavené radniční sestavy a pokračující starostové v Trutnově, Vrchlabí a Dvoře Králové, naproti tomu dramatická situace v Úpici a Jilemnici, která přinesla velké změny a výměnu vládnoucí garnitury. Vedení dalších obcí převzali noví starostové. Takový je rezultát voleb.

Situace ve třech největších městech okresu byla jako přes kopírák. Jasně v nich vyhrály strany současných starostů a přihrály jim prodloužení mandátu na další čtyři roky. V případě trutnovského Ivana Adamce a vrchlabského Jana Sobotky znamenají pokračování v šestém volebním období v řadě, oba začínali v roce 1998. Naopak Jan Jarolím obhájil mandát starosty Dvora Králové poprvé. Vládnoucí koalici měli prakticky upečenou přes noc v Trutnově a Vrchlabí, s jejím sestavením se nijak netrápili ani ve Dvoře Králové.

Nejjednodušší situaci měli ve Vrchlabí, kde vítězné hnutí Zvon díky 60 procentům získaných hlasů mohlo ovládnout město samo, přesto ponechalo ve vrcholných pozicích i zástupce Volby pro město a vedení města pokračuje ve stejném složení, se starostou Janem Sobotkou (Zvon) a místostarosty Alfredem Plašilem (VPM) a Michalem Vávrou (Zvon). Stejné zůstává ve Vrchlabí rovněž složení městské rady, v níž patří čtyři místa Zvonu a tři Volbě pro město. "Je radost pracovat v takové sestavě, s lidmi, které dobře znám a vím, co od nich čekat," řekl Sobotka. Nováček komunálních voleb, sdružení Vrchlabí do toho!, navrhovalo na post místostarosty jedničku svojí kandidátky Lukáše Teplého, a chtělo rovněž získat místo v městské radě, ale k podpoře tohoto návrhu mělo k dispozici málo hlasů.

S Piráty na jedné lodi

V Trutnově měla současná koalice ODS, VPM, Sdružení pro Trutnov díky výsledkům voleb převahu jednoho hlasu, kterou navýšila o další čtyři, na celkových 21, dohodou s Piráty. Ti se jako třetí strana voleb budou poprvé v historii podílet na vedení města, získali dva posty v radě. Tomáš Eichler navíc obsadil post místostarosty. Vystřídal v něm Hanu Horynovou ze Sdružení pro Trutnov, která v letošních volbách nekandidovala a již před nimi oznámila, že působení na radnici ukončí. V opozici zůstala hnutí ANO 2011 a Žít v Trutnově a komunisté. Dohromady mají 12 křesel.

O post trutnovského starosty se ucházel také Robert Fajfr z opozičního hnutí Žít v Trutnově. V tajné volbě ale neuspěl. Dostal pouze čtyři hlasy, Ivan Adamec dvaadvacet. Šest zastupitelů nehlasovalo ani pro jednoho, jeden zastupitel na ustavující schůzi chyběl. "Čeká nás spousta práce, a spousta nevděčné práce. Neočekávejte za ni vděčnost od občanů, ode dneška budou brát jako samozřejmost, že tu jsme pro ně, budou po nás chtít výkony a neodpustí nám vůbec nic," prohlásil starosta Adamec krátce po svém zvolení.

Ve Dvoře Králové zůstává ve vedení radnice kompletní sestava vítězného hnutí ANO. Další čtyři roky povede město Jan Jarolím, posty místostarostů obhájili Alexandra Jiřičková a Jan Helbich. Jejich ANO triumfovalo v komunálních volbách ziskem deseti mandátů. "V minulých čtyřech letech jsme ukázali, že chceme Dvůr někam směřovat. Že bude mít vedení města kontinuitu a jednotný směr po více než jedno funkční období, by mohl být hlavní klad," uvedl Jarolím. Koaliční smlouvu podepsalo ANO se sociálními demokraty (2 mandáty), Piráty (1) a Východočechy (1). "Sice jsme se vzdali většiny v radě, ale na druhou stranu ji máme naplněnou rozumnými lidmi, kteří mají jeden směr a chtějí pracovat pro město. Převaha čtrnácti křesel by pak měla znamenat komfortní práci při prosazování směru města v důležitých věcech," dodal.

Velké změny

Největším průvan prosvištěl Úpicí a Jilemnicí a pořádně provětral radniční posty. Novým starostou města se stal Petr Hron, lídr sdružení Žít v Úpici. Novými místostarosty jsou Miloš Holman (Volba pro město) a Jiří Adam (Úpičtí patrioti). Pro Úpici to znamená výraznou změnu ve vedení města. Předchozí garnitura starosty Radima Fryčky (KSČM) a místostarostů Pavla Macha (ODS) a Karla Šklíby (ČSSD) se odebrala do opozice. Hnutí Žít v Úpici přitom vyhrálo volby už v roce 2014, ostatní strany jej však tehdy odsunuly do opozice. Do třináctičlenného zastupitelstva se letos dostalo hned sedm uskupení. Petr Hron se stal třetím starostou Úpice v posledních třech letech. Zdravotně indisponovaného Jaroslava Hůlka (ČSSD) totiž po polovině mandátu vystřídal Radim Fryčka.

Volby pořádně zahýbaly také s radnicí v Jilemnici. Přesvědčivě je vyhrály opoziční strany a smetly z pozice starostky Janu Čechovou. Město povede Vladimír Richter z vítězné ODS, který se vrátil na místo činu. Starostou Jilemnice byl již v letech 2006-2014. Na sedmnáct zastupitelských mandátů kandidovalo v Jilemnici devět stran, koaliční sestavu tvoří ODS, Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, Sbor dobrovolných hasičů a KDU-ČSL.

Noví starostové

Nového starostu mají rovněž v Žacléři, kde se ujal vedení města Aleš Vaníček. Vystřídal Miroslava Vlasáka, který vedl město úctyhodných 24 let v řadě. Nový je také místostarosta Valentin Herman (oba Náš Žacléř). Volby v Žacléři byly nejdramatičtější široko daleko, tři sdružení posbírala více než 21 procent a každé si vysloužilo čtyři křesla, čtvrté získalo 18 a páté 13 procent. Vítěze a čtvrtého v pořadí dělilo pouhých šest procent.

Nového starostu mají také další obce na Trutnovsku. Pilníkov povede Josef Červený, Černý Důl Josef Pánek, Batňovice Petr Horák, Bernartice Radek Hojný, Dolní Dvůr Martin Bělovský, Libňatov Jaroslav Pich, Borovničku Petra Macáková.

Nejkurióznější situace nastala v Hostinném. Volby tam ovládlo Sdružení pro lepší Hostinné starostky Dagmar Sahánkové, přesto přišlo o jednoho z členů, který z hnutí vystoupil ještě před ustavujícím zasedáním zastupitelstva. Richard Stavrovski, dvojka na kandidátce a pátý ve výsledcích voleb, nesouhlasil s rozbitím dosavadní koalice s hnutím Hostinné žije! a snahou dosadit do rady města zástupce KDU-ČSL.