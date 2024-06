Přitahují pozornost, vyvolávají otázky, a spouštějí vášnivou diskusi. Sochy ve městě jsou zpátky. Projekt v těchto dnech vrací do ulic Trutnova soukromé Centrum současného umění EPO1. „Nyní v červnu instalujeme. Lidé už si určitě všimli prvních soch na Horní Promenádě vedle soudu,“ říká Jan Kunze, ředitel EPO1.

Nedají se přehlédnout! Lidé si je fotí, diskutují a ptají se: Co to vlastně je?

Jsou to Mazlíci od Michala Trpáka. Inspirací autorovi byly mikroorganismy a bakterie. Tři jsou vedle soudu, jeden barevný se sklíčky je na Svatojánském náměstí, kde kdysi stál trabant, a ještě jeden svítící přibude na fasádu radnice.

SOCHY VE MĚSTĚ

* pouliční galerie soch, plastik a instalací pod širým nebem

* oživuje trutnovské ulice a historické centrum města

* projekt se v Trutnově poprvé uskutečnil už v roce 2010

* založila ho a dlouhá léta pořádala Galerie města Trutnova

* po odmlce akci převzalo Centrum současného umění EPO1

* tři nejbližší ročníky podpoří radnice sumou 1,2 milionu korun



Co dalšího se ještě v ulicích Trutnova objeví?

Ve čtvrtek 20. června chceme na nábřeží Václava Havla instalovat Krystaly výtvarnice Dagmar Šubrtové. Ve středu 26. června budeme odhalovat uměleckou plastiku Lukáše Wagnera, která se jmenuje Nákup vozu. Stát bude před Autostylem. Bude to pomyslná třešnička na dortu k rekonstrukci krásné budovy (z textilky na autosalon a úřad - pozn. redakce). Z části se dílo vyrábělo u nás, v Kasper Kovo. V září odhalíme dílo od Veroniky Psotkové, a to na kruháči na Pražské. Bude se jmenovat Jízda, což je odkaz na současnou výstavu v EPO1 a bude zpracovávat tematiku cyklistiky, která je v Trutnově velmi známá.

Jak dlouho budou sochy v ulicích města?

Trpákovi Mazlíci a Krystaly od Šubrtové asi rok. Nastálo tady zůstanou Wagnerův Nákup vozu u Autostylu a Jízda na kruháči od Psotkové.

Jestli počítám dobře, tak počítáte se čtyřmi autory?

Ano, máme čtyři zásadní umělce a objekty ve městě. Budou u nich umístěné panely s mapkou i přehledem umístění dalších soch a popisem celého projektu Sochy ve městě.

Podle jakých kritérií jste vybírali místa pro Sochy ve městě?

Není jich tady moc. Sochy nelze dát všude. Ne všechny pozemky jsou města, nemůžeme je dát do úzké uličky nebo do míst, kde je silný provoz. Takže místa pro sochy jsou tím pádem vlastně definovaná. Některá jsem autorům navrhl, například velmi pěknou promenádu, nebo v centru Trutnova. Klíčový byl i názor autorů. Nemůžete dát jejich sochu někam, kde se jim to vůbec nelíbí.

